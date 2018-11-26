中市張顏配 角逐正副議長

2018年11月26日 04:11 中國時報 盧金足 、 陳世宗 、 洪榮志 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

九合一選舉甫落幕，議會龍頭爭奪戰緊接著登場，台中市、高雄市的國民黨市議員席次均成長，民進黨席次則滑落，有利藍營議員奪下議會正副議長；台南市議員選舉，民進黨雖掉3席，但泛綠陣營仍達「實質過半」門檻，還是具有左右正副議長選局能力。

第3屆台中市議會龍首逐鹿戰，藍營紅派將推現任副議長張清照參選議長寶座，副議長由黑派大老顏清標的女兒顏莉敏擔綱；綠營有意角逐者，包括曾朝榮、李天生、何敏誠及何文海等，但由何人出征，民進黨內尚待協調。

台中市議員選舉結果，國民黨、民進黨各拿下32、25席，藍、綠透過合縱連橫，志在正、副議長，國民黨台中市黨部主委陳明振表示，紅、黑派張清照、顏莉敏已表態參選，搭配出馬問鼎正、副議長，因藍營差1席才過半，尚須親民黨或無黨奧援才能拿下正、副議長。

至於民進黨參選正、副議長，呼聲高的曾朝榮、李天生等人，因市長林佳龍未連任，議員又未過半，面臨苦戰。

台南市議員綠營內有4名資深議員有意爭取議長寶座，檯面下競爭激烈。其中，人緣佳、他黨也較能接受的副議長郭信良，不獲新系喜愛，「扶正」之路雖受阻礙，但因同派系議員選情不錯，加上新科市長黃偉哲也公開表態不介入，後勢仍被看好。

「6連霸」議員林宜瑾獲新系人馬支持，實力不容小覷。另一位「6連霸」的邱莉莉擔任黃偉哲競選總部發言人表現亮眼，也具競逐能力。至於「5連霸」議員郭清華態度積極，惟效果如何？有待觀察。

國民黨高雄市議員大幅成長至33席，民進黨下滑至25席，另有時代力量2席、親民黨1席、台聯1席及無黨4席，捲土重來的前議長許崑源與無黨、親民黨議員友好，議長康裕成衛冕之路居劣勢。六都改制前，高雄市議會除老議長陳田錨外，1998年後，歷任議長無連任紀錄，被視為「議會魔咒」。

(中國時報)