台中7人浮檯面 競爭最激烈

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中國時報
／綜合報導

國民黨籍立委盧秀燕選前辭立委、當選台中市長，彰化縣立委王惠美也當選彰化縣長，留下立委懸缺須補選，台中市藍營有5人浮出檯面，綠營至少有2位；彰化縣則是民進黨積極，至少3人有意競爭，國民黨暫無人選。

盧秀燕在選前4天辭去立委，目前國民黨多人有意願，包括前立委沈智慧、蔡錦隆、前市議員唐國泰、前立委洪昭男的兒子洪子傑等，市議員陳政顯呼聲也很高；民進黨則有成功連任的市議員曾朝榮、台聯黨劉國隆等。

盧秀燕在北區、北屯區經營多年，已是6連霸立委，老將沈智慧同樣擁有6屆立委資歷，這次全力輔選盧秀燕，對補選立委表態，但強調要尊重國民黨採取徵召或初選的機制。

地方耕耘扎實的陳政顯，被視為接棒參加補選立委熱門人選，陳政顯對是否投入立委選舉，表示尊重黨部機制，以黨的考量為主。國民黨台中市黨部主委陳明振強調，角逐立委補選的人選，要朝向年輕化、有衝勁，會選出最適合的戰將。

民進黨人選，曾朝榮對民進黨在九合一大選重挫，表示配合黨中央評估考量，民進黨要傾聽民意，重新贏回民心。

至於王惠美留下的立委懸缺，目前民進黨至少3人有意角逐，國民黨則面臨找不到人，呼聲最高的是和美鎮長阮厚爵，但他才連任鎮長，若參選恐難對選民交代，是否徵召也還要與黨中央再討論。

已故前立委林進春與陳秀卿之子林益邦，是民進黨現任中執委，前兩屆就很積極爭取參選立委，這次是最受矚目的人選；辭去文化局長參選和美鎮長失利的陳文彬，2016年選立委敗給王惠美，還有將卸任的鹿港鎮長黃振彥，兩人也是立委補選熱門人選。

(中國時報)

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