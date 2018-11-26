保金門藍委重擔 陳玉珍呼聲高

2018年11月26日 04:11 中國時報 李金生 、劉秀芬／綜合報導 、劉秀芬／綜合報導

金門立委楊鎮浯當選縣長，各路人馬爭補空缺，目前已有縣議員陳玉珍、陳滄江、金湖鎮長蔡西湖和前縣府社會處長許乃權等人可能出馬角逐。競選連任失利的陳福海縣長或副縣長吳成典若投入戰局，將為選情帶來變數。

曾任3屆縣議員的陳玉珍頂著台大學士和日本九州大學、北京大學雙碩士的高學歷，父親是已故縣議長陳水木，弟弟陳志龍則剛新當選縣議員，堪稱出身政治世家。她原本在今年3月宣布參選縣長，後來「禮讓」楊鎮浯。這回若能順利獲提名，將扛下替國民黨打江山，力保一席重擔。

陳滄江雖在8月退出民進黨，但與綠營仍維持好關係，且退黨時也宣布不參選縣長，讓陳福海無後顧之憂，一旦以無黨籍出馬角逐，都可獲得有力奧援，在藍天高掛的金門，有一定競爭力。

規畫2任鎮長後轉換跑道選立委的蔡西湖，這次力挺陳福海，但責任區的票開得不夠漂亮，隨著陳落選，也為他的立委路埋下障礙，但仍是熱門人選之一。

曾選過縣長、立委，陸軍少將出身的許乃權，努力爭取重返公職的機會，近數月來包括中華泛藍協會、三民主義統一中國大同盟相繼與他接觸，希望推薦他加入競選，而他本人也躍躍欲試，有再披戰袍的可能。

也曾當過立委的陳福海在選後透過幕僚表示，目前只想先做好縣政移交工作，曾2任立委的副縣長吳成典也意興闌珊，但不表示他們沒有再戰的可能。

另外，黃偉哲當選台南市長，宣布將於12月24日辭去立委，目前傳出黃偉哲競選總部發言人郭國文、前立委李俊毅等人都有意願參選。但2人表示，此次選舉民進黨受到很大衝擊，目前不適合回覆這個問題。

至於藍營方面，高思博已表態不會參選，擔任高競選總部主委的黃秀霜僅表示此事還要先跟家人討論，再做評估。此外，盛傳曾任台南縣副議長的現任國民黨中常委陳宗興是最理想人選，但陳宗興強調，目前無參選規畫。

(中國時報)