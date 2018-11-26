新北議長 蔣根煌可望連任

新北市議會議長蔣根煌（左二）25日與新北市長當選人侯友宜（右三）前往新莊武聖廟參拜。（劉宗龍攝）

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中國時報
／綜合報導

九合一選戰落幕，台北市議長寶座爭奪戰正式展開，國民黨雖占有人數優勢，但未單獨過半，需與小黨合縱連橫，國民黨為搶下議長，很可能與陳政忠為首的「台北監督連線」合擊。此外，新北市現任議長蔣根煌可望連任，國民黨在桃園市議員席次大獲全勝，篤定拿下正副議長。

北市議員應選63席，國民黨拿下29席，民進黨僅剩19席。連任9屆議員、5屆議長的吳碧珠放棄競選連任，各方人馬對議長大位摩拳擦掌。據了解，現任副議長陳錦祥、議員秦慧珠、王欣儀、鍾小平、陳永德、陳義洲及葉林傳都有意願。

只是從選舉結果來看，國民黨席次較2014年多1席，卻僅搶下29席，國民黨要保住議長，勢必要與其他陣營合作，黨政人士認為，國民黨就算與新黨合作，加起來票數也只有31票，依舊未過半。因此，擁有5名議員的「台北監督連線」，最有可能是國民黨爭取目標，尤其陳政忠有意爭取副議長，雙方搭配競選，手中就有過半的34票。

不過，議員汪志冰分析，今年議長選戰將群雄並起，相較吳碧珠論輩分、人和與對市政的了解，目前符合資格的人選不多。

至於新北市議會選後藍綠版圖更迭為33比25，藍營在絕對優勢下，蔣根煌爭取連任應無懸念，副議長人選也浮上檯面，除了選前就傳聞有意爭取的黃永昌、林金結、陳鴻源，選後全市第一高票的金瑞龍呼聲頗高，親藍的無黨籍蔡錦賢也傳出有意結盟，泛藍如何協調，值得關注。

國民黨在桃園雖然再度丟了執政權，但議員席次大勝，63席中搶下33席，幾乎篤定只要黨提名的人即穩拿議長、副議長寶座，其中2度搭檔、8年來合作融洽的邱奕勝、李曉鐘呼聲最高，可望蟬聯。

(中國時報)

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