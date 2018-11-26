以核養綠過關 政院喊續推非核

2018年11月26日 04:11 中國時報 郭建伸 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

「以核養綠」公投過關，《電業法》規範的「2025非核家園條款」在公投案公告3天後將自動失效，政院發言人Kolas Yotaka昨受訪時說，非核家園條款失效與政府是否即刻讓核一、二、三廠延役，核四商轉，是不同的事情。她強調，2025非核家園及再生能源發電占比達20％目標，是不會改變的！

Kolas表示， 核電廠若要延役，須在屆滿前5到10年填具申請書與報告，送給原能會審核，但核一、二廠已完全超過申請期限，「就技術上來說，核一、二廠已經無法延役了」。至於核三廠要2019年7月前提出延役申請，但過去延役申請前需要4到5年的作業評估時間，不僅要檢附報告還要讓原能會通過，「核三廠申請延役，以現況而言也是相對困難」。

核一二三廠 延役難度高

Kolas也說，台電今年曾評估過，核四1號機若重新運轉，需要6年，若從2019年起算，也正是2025年；為此，政府推動再生能源發電占比20%目標不會改變，到2025用電是足夠的，「回推過來，核四當然就沒有重新運轉的必要」。

Kolas表示，即便核一到核四的延役、重啟，看似不可行，但仍請經濟部、台電研議相關政策，政院也會持續推動非核家園、提高再生能源發電占比。

台電曾在2013年向原能會提出核一延役許可，但後來撤回。核二延役計畫其實也規畫好，但2016年新政府上台，台電請示後，因政府要走非核家園道路，遭指示不用再提而擱置。

稱用電足夠 不重啟核四

目前核一2部機組分要在今、明年除役，時間點已來不及。但台電認為，距離核二1號機2021年除役，還有3年。只要原能會修改《核管法》核電廠延役許可需在5年前提出的規定，台電就可隨時提出，因計畫書早已備妥。至於核三延役許可因安全評估已做好一部分，只要政策同意便能馬上補上。

另2件公投案中，每年降低1%火力發電方面， 能源局副局長李君禮說，目前燃煤發電占比約45%，依現有規畫至2025年時會降到30%，亦即公投結論要求每年降低1%並無影響。在不新增燃煤機組上，現已停建深澳電廠，2025年前，除既定林口電廠3號機要上線外，也沒有任何新增機組規畫，這部份也不衝突。

(中國時報)