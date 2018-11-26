質疑政府裝傻 黃士修嗆重啟核四

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中國時報
／台北報導

「以核養綠」公投過關，提案領銜人黃士修表示，希望行政院、立法院「放聰明點」，主動討論核一、核二、核三電廠延役及核四重啟，否則將提重啟核四公投，並綁定2020總統大選；此外，「核能流言終結者」也將推動核廢料遷出蘭嶼公投，讓達悟族人拿回核廢議題話語權。

公投結果告訴政府「先不急著廢核」，如今政院卻告訴大家「非核家園政策」不變，商總理事長賴正鎰不諱言，對民進黨政府的反應，並不意外，但一年多後的總統大選，選民會再用選票告訴民進黨「你錯了」！工商協進會理事長林伯豐也建議，為改善空污，建議政府重啟核四。

黃士修指出，政院相關說法是在騙外行人，《電業法》都可廢除了，核電廠執照更新的行政法規當然可以修改，歐美、日本都是在執照到期前一年申請、評估，便隨時可更新。另政院說核四商轉要6、7年「也是假的」，核四1號機已做完所有系統試運轉測試，2號機也已完工九成，故評估核四1號機兩年內可商轉，2號機頂多再3、4年也可完成，根本不用到6、7年。

另台大醫院前副院長王明鉅在臉書痛批全民已對蔡政府廢核政策投下「不同意票」，從廢核衍生的再生能源、封存核四等政策都需要重新檢討，否則就不是「依法行政」。

對於經濟部說2025年不缺電，中央大學教授梁啟源說，那是假設2025年再生能源可從現在5％提升到20％，不過這根本做不到。因太陽光電容量要達到20GW，需要很多土地，即使政府說有2萬5千公頃土地，但很多土地產權複雜，協調並不容易，再者，很多魚塭鹽灘地也沒有饋線可供電。

但全國廢核行動平台認為，選擇投下同意票的人並非完全擁核，是因為資訊不對等，信心不足，不是不支持非核政策。

(中國時報)

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