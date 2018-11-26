鳥籠公投解放 非核神主牌首當其衝

友善列印
中國時報

公投案結果出爐，「以核養綠」過關後將自動廢止《電業法》非核家園條文，無疑嚴重打臉民進黨的政策，更是讓民進黨的「反核神主牌」不知該放哪個神龕藏起來。

然而這一切都其來有自，因民進黨從在野到執政都力推《公投法》門檻下修，開啟潘朵拉盒子，而公投案綁大選耗費15億，中選會不僅辦得一團亂，還等同拿15億元砸自己的腳。

10案公投碰上公職人員選舉，外界原本預期大家興趣缺缺，沒想到民眾反應踴躍，導致投票所大排長龍，甚至還直接導致同一投票地點「一邊開票，一邊還在排隊投票」的離奇現象。

姑且不論有多少選民是因為等待時間過長，以致上網吸收資訊，選擇加入「棄保部隊」，更多民眾是等到飢餓發火、腿疼腳痠，最後走進圈票處時對民進黨投下堵爛票。更遑論那些支持民進黨的長者，可能真的體力不支，最後沒投票就悻悻然回家。公投案爆量衍生的效應，導致民進黨在縣市長輸得潰不成軍。

再者，國民黨提的「反空汙、反深澳、反核食」3項公投以及「以核養綠」公投，都與民進黨所提政策背道而馳；投票日前，行政院雖不斷透過各種方式反宣傳，試圖挽救選情、遏止公投案作祟。但當這幾個公投案一起過關時，不僅民意要廢止非核家園條款，還要求逐年降低火力電廠發電量，甚至進一步封鎖日本核災地區食品輸台的可能，幾乎把民進黨這幾年的作為全盤否定。雖然行政院強調非核家園政策不變，但民意是真真實實地呈現，豈能「以不變應萬變」？

行政院前院長江宜樺曾在上台之初拋出核四公投議題，而民進黨多年的核心價值是下修《公投法》與反核，當時極力反對並稱昔日法規是「鳥籠公投」。如今鳥籠解放，但鳥屎狠狠地滴在反核神主牌上，更讓民眾在投票過程堵爛民進黨，這無疑是最大的諷刺。

(中國時報)

質疑政府裝傻 黃士修嗆重啟核四 同志教育遭否決 教科書跟著改

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。