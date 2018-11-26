同志教育遭否決 教科書跟著改

2018年11月26日 04:11 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

公投第11案「不應對國中小學生實施同志教育」獲得通過，教育部學務司長鄭乃文表示，將檢視國中小教科書關於性平教育的內容，進行必要檢討、修正。教團則要求，12年國教課綱已接近審完，但教育部仍應回頭檢視，以符合公投結果。

《性別平等教育法》明文指出：「為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，應建立性別平等的教育資源與環境。」教育部因此在《性別平等教育法》施行細則第13條規定：「性別平等教育相關課程，應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提升學生之性別平等意識。」

「下一代幸福聯盟」對施行細則第13條無法認同，提出「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施同志教育？」公投案，結果同意票708萬3379票，獲得通過。

對此，教育部表示將配合行政院後續規畫期程，依法處置，於符合《憲法》平等權保障及《性別平等教育法》立法精神原則下，檢視相關規定及內容，會有必要處置。

鄭乃文指出，11案公投的內容並未反對性平教育，而是著眼於國中、國小階段要不要實施「同志教育」，因此教育部仍將持續落實性別平等教育的推動，但會檢視國中小教科書中關於同志教育內容，做必要的修正。

國教行動聯盟理事長王立昇稱，此次公投案通過的「不應對國中小學生實施同志教育」有一定的約束力，教育部必須檢視現行教科書及未來12年國教課綱中關於國中小性平教育的內容，並調整至符合公投結果。

12年國教課綱幾乎已經要審完，難道要回頭重新調整？王立昇回說「那當然」。他表示，12年國教課綱明年8月實施，教育部還有時間調整，如都不動，讓違反全民意志的教科書給學生使用，到時一定會產生重大爭論，教育部承擔得起嗎？

(中國時報)