同志教育遭否決 教科書跟著改

九合一選舉當日，劍潭國小投開票所外有支持愛家公投的民眾直接在劍潭國小大門前發放小卡，小卡上清楚標示該如何蓋選票。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導

公投第11案「不應對國中小學生實施同志教育」獲得通過，教育部學務司長鄭乃文表示，將檢視國中小教科書關於性平教育的內容，進行必要檢討、修正。教團則要求，12年國教課綱已接近審完，但教育部仍應回頭檢視，以符合公投結果。

《性別平等教育法》明文指出：「為促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，應建立性別平等的教育資源與環境。」教育部因此在《性別平等教育法》施行細則第13條規定：「性別平等教育相關課程，應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程，以提升學生之性別平等意識。」

「下一代幸福聯盟」對施行細則第13條無法認同，提出「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施同志教育？」公投案，結果同意票708萬3379票，獲得通過。

對此，教育部表示將配合行政院後續規畫期程，依法處置，於符合《憲法》平等權保障及《性別平等教育法》立法精神原則下，檢視相關規定及內容，會有必要處置。

鄭乃文指出，11案公投的內容並未反對性平教育，而是著眼於國中、國小階段要不要實施「同志教育」，因此教育部仍將持續落實性別平等教育的推動，但會檢視國中小教科書中關於同志教育內容，做必要的修正。

國教行動聯盟理事長王立昇稱，此次公投案通過的「不應對國中小學生實施同志教育」有一定的約束力，教育部必須檢視現行教科書及未來12年國教課綱中關於國中小性平教育的內容，並調整至符合公投結果。

12年國教課綱幾乎已經要審完，難道要回頭重新調整？王立昇回說「那當然」。他表示，12年國教課綱明年8月實施，教育部還有時間調整，如都不動，讓違反全民意志的教科書給學生使用，到時一定會產生重大爭論，教育部承擔得起嗎？

(中國時報)

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