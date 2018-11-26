愛家3公投全過 擬推專法草案

友善列印
中國時報
／綜合報導

九合一大選裡性平議題提案，幸福盟提出的愛家公投全數過關、平權團體提出的提案則失敗收場。幸福盟後續擬推《同性共同生活專法》草案，讓同性伴侶成為彼此的「家屬」，政院表示將在3個月內依公投結果提案送交立院；平權團體則指幸福盟支持者有多項違法行為，將提告至中選會。

美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）等國際媒體也報導，反同派在公投中大獲全勝，多數選民支持婚姻應限定為「一男一女的結合」，衝擊台灣自由主義和亞洲地區同志權益開路先鋒的聲譽。

幸福盟愛家公投3案得到多達700萬同意票，幸福盟理事長曾獻瑩表示，期望執政黨重視主流民意，不要再一意孤行。幸福盟表示，將成立10人左右的修法小組，擬定《同志共同生活專法》草案，以讓同志能永久共同生活為目的，並可成為彼此的「家屬」，在醫療、財產上可擔任對方的相關權利人。

行政院發言人Kolas Yotaka說，將依照公投結果，在3個月內提出相關草案送交立院，預計下個會期審議，至於立院將朝向何種方向審議，行政院不會干預。

平權公投提案人苗博雅指出，雖公投未過，仍得到近300萬同意票，「這些友善的票都是真實存在，」同運先驅祁家威也說「同志終有一天能獲勝」。婚姻平權大平台發言人呂欣潔則表示，幸福盟提出的公投自始至終都是違憲，偽善地假裝以保障同志的角度切入，卻仍將同志排除在主流系統外，「同志只能結合、不能結婚，何來保障？」

另外許多投開票所傳出幸福盟支持者有違法宣傳的舉動，如在票所外發放愛家小卡、選務人員不給民眾平權公投票券等，對此伴侶盟的律師正在搜集證據，準備向中選會提出告發。不過曾獻瑩表示「對選務人員的素質有信心，應該不太可能如此」。

(中國時報)

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