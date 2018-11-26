歡迎台灣運動員 參加東奧

反對東奧正名公投案記者會21日舉行，數十位運動員及體界人士齊聚一堂，呼籲各界還給運動員生存空間。（范揚光攝）

友善列印
中國時報
、呂佳蓉／綜合報導
前奧運金牌選手陳怡安感謝民眾沒有讓東奧正名公投過關。圖為她2012年帶兒女參加活動。（本報資料照片）

東京奧運正名公投結果25日凌晨出爐，最終不同意票以577萬4556票多於同意476萬3086票，公投結果將維持以「中華台北」名義參加國際賽。對此政院發言人Kolas Yotaka表示，行政院尊重公投結果，至於是否仍用中華台北名義參賽，則是中華奧會職權。

林鴻道感謝體育界捍衛會藉

對於公投結果，教育部體育署表示將結合多元資源與力量，協助運動選手在國際賽會展現實力、讓世界看見台灣；國際奧會（IOC）主席巴赫則恭喜台灣運動員成功捍衛自己的參賽權益，並歡迎台灣運動員參加2020年東京奧運！

面對東奧正名排山倒海壓力，25日中華奧會因公投沒過而取消開會，但中華奧會近日將內部檢討，對公投衍生的疑慮、包括用「台灣」名義參賽有何不好等，加強對外宣導。

中華奧會慶幸不必開會，主席林鴻道感謝體育界共同捍衛會藉與選手參賽資格。他表示「東奧正名」不是簡單的決定，因為天秤的兩端都乘載著台灣的希望；但是國際體壇有其現實與嚴厲的一面，中華奧會有責任守護選手們進入奧運殿堂夢想。

陳怡安林怡君謝謝大家支持

體育署重申政府立場是優先保護選手代表台灣參賽權益、保障中華奧會會籍與遵守IOC規章。

公投結果一出，前跆拳道國手陳怡安立即在臉書PO出「謝謝大家的支持與協助！運動員感謝您！謝謝勇敢發聲的運動員們，請給自己掌聲鼓勵！」

陳怡安刻正在東京參加亞奧會（OCA）運動員論壇，昨天她在論壇上向IOC主席巴赫說明東奧正名公投結果，表示平常運動員很害羞、不擅長表達意見，但為了守護自己的國際賽參賽權，很多選手鼓起勇氣站出來，最後東奧正名公投「不同意」獲勝。

陳怡安轉述，巴赫十分欣慰表示：「恭喜你們！謝謝運動員為自己參加東奧的權益挺身而出，這需要很大勇氣，所有中華台北運動員堅持信心表達意見，歡迎參加2020年東京奧運。」

國內不少運動員透過臉書發表感言，射擊女將林怡君表示：「終於，守得雲開見月明，中華隊加油！謝謝所有朋友們。」

馬曉光批 搞台獨註定失敗

針對東奧正名公投未過關，大陸國台辦發言人馬曉光昨日表示，所謂「奧運正名公投」案遭到挫敗，說明拿台灣運動員的利益做賭注不得人心，搞「台獨」註定失敗。

(中國時報)

反核食過門檻 日駐台代表遺憾 正反差101萬票 恐打延長賽

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。