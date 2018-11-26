正反差101萬票 恐打延長賽

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中國時報
／台北報導

東奧正名公投備受國際社會矚目、國際奧會3度致函關切，首輪對決贊成正名的一方敗下陣來，但由於發起人大都是體育人，「戰鬥意志」堅韌，一般認為此次公投只是開始，爭戰仍在延續；另一方面中華奧會也在積極備戰第2回合，預料東奧正名難題恐難輕易落幕。

東奧正名是此次10個公投案中，正反方票數（476萬vs577萬）差距最小的一組，投票人數1104萬人、投票率55.9％也是10個公投案中最高，但論者認為它不能實行的爭議程度遠遠超過核電與同婚，是根本無法實現的議題。

不少人覺得東奧公投拿到的「同意票」並不少，某種程度反映東奧正名並未慘敗，東奧正名行動聯盟召集人、前體委會主委楊忠和強調，同意票數有476萬3086票證明國人重視正名，未來正名行動聯盟將會持續努力、更有組織推行正名活動。他昨（25）日也痛批，選前傳出總統蔡英文透過管道聯絡國際奧會（IOC），表明東奧正名就算公投通過也不會改變以「中華台北」參加國際賽事的「假新聞」誤導選民。

不過，對反對方如教育部體育署而言，這次東奧正名公投的命題根本就是窒礙難行，差點成了真正的「假公投」、「公投笑話」的典範！體育署並認為爭議源頭在中選會沒有做好把關，希望中選會未來審題時應該有所作為，不要再犯類似錯誤。

體育署副署長林哲宏表示，中華奧會的名稱不是政府可以更改，決定權在IOC，這個公投就算通過也不可行；鴻海科技郭董也指出公投不能濫用，全世界都是謹慎使用公投，公投太多反而失焦，東奧公投有點莫名其妙。

(中國時報)

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