工商界籲蔡 重啟九二共識

2018年11月26日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

九合一大選，民進黨雪崩式敗選，百里候只保住6縣市，工商大老不約而同建議蔡英文總統應重新闡述「九二共識」，商總理事長賴正鎰直言，民進黨放棄緊鄰的13億人口廣大大陸市場，硬是引導業者轉往消費力不敵對岸的南向國家，商機減少，台灣觀光產業生意也受波及，「失民心者敗」再自然不過。工商協進會理事長林伯豐更說，要拓展國際關係，為台灣找出路，就應認同「兩岸一家親」理念。

拚經濟 才能力挽狂瀾

賴正鎰認為，近兩年來兩岸高層互訪交流幾乎中斷，陸客來台觀光少近一半，觀光旅遊產業苦哈哈，輸往大陸的農產品也減少。他強調，台灣出口有40％靠大陸，商總旗下143個全國性的公會，卻有逾半公會會員向商總反映，這兩年來生意大減50％左右，尤以在大陸經商及台灣觀光產業最為明顯；蔡英文應趕緊設法恢復兩岸交流，檢討相關政策。

工商協進會理事長林伯豐則表示，民進黨想力挽狂瀾，在總統大選扳回一城，唯有拚經濟，改善人民生活。為此他提出三大建議︰首先政府應優化投資環境，經營者賺錢，才會增加就業機會、為員工加薪，人民生活品改善，自然不會投下反對票。

兩岸一家親 就有出路

其次是改善國際關係，林伯豐說，這須先自「兩岸一家親」做起，台灣應積極加入多邊、雙邊組織，如「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等，但這部分須由改善兩岸關係做起，如「兩岸一家親」這種說法都不能認同，關係要如何改善。他籲請民進黨務實改善兩岸關係，台灣在國際舞台上較能有發展空間。

最後則是，政府及政黨都應培育更多「韓國瑜」！林伯豐說，從這次「韓流」效應，讓國民黨出大家意料之外的狂勝，顯示不僅企業要培育人才，政府與政黨也應培養將台灣放在第一位的優秀官員與民代。台灣不缺學識優秀人才，也非找不到當初為台奠定經濟奇蹟的「李國鼎」、「孫運璿」，但要重要的是「要給他們機會！」

(中國時報)