善盡社會責任 王道銀行連獲肯定

王道銀行獲永續能源基金會頒發企業永續報告獎及性別平等獎。左為金管會副主任委員張傳章，右為王道銀行企業溝通部資深協理蕭至佑。（王道銀行提供）

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中國時報
／台北報導

王道銀行（O-Bank）於22日榮獲台灣永續能源基金會頒發2018台灣企業永續獎「企業永續報告獎」金融及保險業銀獎，以及企業最佳單項績效類「性別平等獎」，彰顯王道銀行長期耕耘企業社會責任與投入永續經營的成績。

財團法人台灣永續能源研究基金會每年舉辦台灣企業永續獎，由產官學界各領域傑出專業人士組成評審團，選拔善盡企業社會責任的優秀企業，推動台灣企業邁向永續發展。其中，「企業永續報告獎」評選出企業社會責任報告書資訊揭露完整、可信度高、溝通成效良好者；單項績效類「性別平等獎」則表彰在性別平權議題上表現最為出色的企業。

王道銀行本年度編撰出版的「企業社會責任報告書」，依循全球報告倡議組織（GRI）永續報告標準（GRI Standards）、AA1000當責性原則、證交所上市上櫃公司企業社會責任實務守則、ISO 26000對照表、聯合國全球盟約揭露要點及聯合國永續發展目標等指標，並委託英國標準協會（BSI）進行認證，確保資訊揭露的完整度與可信度。王道銀行自2016年首次出版第一本企業社會責任報告書以來，已連續第三年獲得台灣永續企業獎「企業永續報告獎」的肯定。

在單項績效類「性別平等獎」方面，王道銀行去年積極推動跨性別職場友善計畫，提供跨性別伴侶相同的福利制度，如陪產假、陪產檢假、眷屬相關福利等；此外，也打造公益認同卡平台，推出彩虹認同卡，提撥固定比例的消費回饋金給台灣同志諮詢熱線協會，期望由內而外打造性別平等與尊重多元的環境。

此外，王道銀行由於過去幾年在企業社會責任的耕耘有成，去年更獲得美國B型實驗室（B Lab）頒發B型企業認證，成為台灣第一家通過認證的上市公司與金融業者，更為全球第一家通過認證的上市銀行。

(中國時報)

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