民進黨敗選 可化為兩岸轉機

2018年11月26日 04:11 中國時報 林永富 ／台北報導 ／台北報導

蘇起（鄧博仁攝）

吳子嘉（鄧博仁攝）

鄧旭（鄧博仁攝）

洪奇昌（鄧博仁攝）

高孔廉（鄧博仁攝）

趙春山（鄧博仁攝）

台北論壇基金會董事長蘇起25日指出，民進黨這次在九合一大選中大敗，蔡英文總統應利用此次當成兩岸關係緊張的下台階，他建議蔡總統把這次選舉結果當成機會之窗，緩和兩岸關係。

旺旺中時媒體集團旗下《中國時報》、《旺報》與「旺台兩岸互信基金會」合辦的「兩岸好 台灣才會更好」系列座談會，選在九合一大選隔天舉辦主題為「2018選後之台灣政局與兩岸關係走向」座談會。

蘇起說，選舉兩岸因素雖是隱性的，在經濟民生表層之下，但其實非常重要。諸如國民黨高雄市長當選人韓國瑜在這次選舉中主打的「把貨賣出去，讓人走進來，高雄發大財」，雖沒有提到大陸兩個字，但那句話就是兩岸因素。

機會之窗 緩和兩岸

蘇起表示，台灣老百姓需要安全感，會超越民生與經濟成為最重要因素；建議蔡總統把這次選舉結果當成機會之窗，緩和兩岸關係。

蘇起認為，蔡政府應該利用這次選舉結果，當作下台階。蔡英文之前卡在面子上，她曾在受訪時表示，贏得2016年大選，大陸會拐彎來配合，這是非常不恰當的言論，很傲慢，不符合國際慣例。

「大國與小國對沖的話，通常妥協過程都是小的先走出第一步」，他舉梵蒂岡與大陸的關係，及開放美牛進口美國也不會先讓步為例。像梵蒂岡在主教任命權上妥協，由大陸先決定人選，教廷最後認可，是梵蒂岡先向北京示好，教宗飛機飛過領空，向各國元首祝福之際，也向大陸釋出善意。

啟動妥協 思考開放

蘇起指出，蔡如果決定走溫和路線，啟動過程是民進黨要先妥協，由蔡總統來下決心。民進黨要重新思考如何對大陸開放的政策，主動回應台灣民意，不要讓台灣變成台灣牌被打。蔡總統應利用這個機會扭轉這個關卡。

蘇起說，他期許蔡總統這樣做，假如這次又白講，在當前兩岸關係、美中關係，及各種因素夾雜下，他非常擔憂這對台灣是災難。

(中國時報)