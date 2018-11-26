民進黨敗選 可化為兩岸轉機

「兩岸好 台灣才會更好」系列座談會25日舉行，旺旺集團董事長蔡衍明（左五）與出席的學者嘉賓合影。（鄧博仁攝）

友善列印
中國時報
／台北報導
蘇起（鄧博仁攝）
吳子嘉（鄧博仁攝）
鄧旭（鄧博仁攝）
洪奇昌（鄧博仁攝）
高孔廉（鄧博仁攝）
趙春山（鄧博仁攝）

台北論壇基金會董事長蘇起25日指出，民進黨這次在九合一大選中大敗，蔡英文總統應利用此次當成兩岸關係緊張的下台階，他建議蔡總統把這次選舉結果當成機會之窗，緩和兩岸關係。

旺旺中時媒體集團旗下《中國時報》、《旺報》與「旺台兩岸互信基金會」合辦的「兩岸好 台灣才會更好」系列座談會，選在九合一大選隔天舉辦主題為「2018選後之台灣政局與兩岸關係走向」座談會。

蘇起說，選舉兩岸因素雖是隱性的，在經濟民生表層之下，但其實非常重要。諸如國民黨高雄市長當選人韓國瑜在這次選舉中主打的「把貨賣出去，讓人走進來，高雄發大財」，雖沒有提到大陸兩個字，但那句話就是兩岸因素。

機會之窗 緩和兩岸

蘇起表示，台灣老百姓需要安全感，會超越民生與經濟成為最重要因素；建議蔡總統把這次選舉結果當成機會之窗，緩和兩岸關係。

蘇起認為，蔡政府應該利用這次選舉結果，當作下台階。蔡英文之前卡在面子上，她曾在受訪時表示，贏得2016年大選，大陸會拐彎來配合，這是非常不恰當的言論，很傲慢，不符合國際慣例。

「大國與小國對沖的話，通常妥協過程都是小的先走出第一步」，他舉梵蒂岡與大陸的關係，及開放美牛進口美國也不會先讓步為例。像梵蒂岡在主教任命權上妥協，由大陸先決定人選，教廷最後認可，是梵蒂岡先向北京示好，教宗飛機飛過領空，向各國元首祝福之際，也向大陸釋出善意。

啟動妥協 思考開放

蘇起指出，蔡如果決定走溫和路線，啟動過程是民進黨要先妥協，由蔡總統來下決心。民進黨要重新思考如何對大陸開放的政策，主動回應台灣民意，不要讓台灣變成台灣牌被打。蔡總統應利用這個機會扭轉這個關卡。

蘇起說，他期許蔡總統這樣做，假如這次又白講，在當前兩岸關係、美中關係，及各種因素夾雜下，他非常擔憂這對台灣是災難。

(中國時報)

正反差101萬票 恐打延長賽 陸學者：年輕選民走向天然我

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。