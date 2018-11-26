陸學者：年輕選民走向天然我

2018年11月26日 04:11 中國時報 林永富 ／台北報導 ／台北報導

台灣九合一選舉出現民進黨大敗結果，來台觀選的中國企業海外投資與金融風險研究中心主任鄧旭表示，他不贊成有人說台灣年輕人是「天然獨」，台獨是教育出來的。年輕選民基礎改變出現機會之窗，把握是大喜，未把握是大悲。

鄧旭25日出席主題為「2018選後之台灣政局與兩岸關係走向」的「兩岸好 台灣才會更好」系列座談會時表示，對台灣選舉感觸最深的是勝利和失敗者彼此祝福一起努力。

他指出，這次基本出現了統獨問題不是民眾第一關心的議題，民生經濟問題是最優先。針對韓國瑜現象，從他幾次演講中一再強調的「貨能賣出去，人能帶進來」，但都沒有提到大陸，為何不直白說？這是選舉技巧的變化。連民進黨候選人也是不直接攻擊大陸，怎麼看也算是一大改進。

鄧旭強調，台灣年輕人不是天然獨。事實上，陸台港澳的年輕人是「天然我」，都非常自我，感覺對了、喜歡了，可能就一群人投給你。

鄧旭也指出，選後台灣雖是「一片藍天」，但要記住民進黨政府不是藍的，兩岸政策及國際問題需要蔡英文決定如何做。大陸當務之急是處理中美關係，但是如果出現意外事件，大陸就會調整對台政策，如出現《反分裂國家法》啟動的情事。所以，兩岸未來怎麼走，端視民進黨政府決定怎麼做。如果民進黨政府改變敵視大陸的政策，現在認同兩岸共識基礎的「九二共識」，兩岸一定可以朝和平發展方向走。

有人講「這次兩岸問題不是候選人輸贏的主要因素，而是經濟民生問題」，鄧旭表示，台灣的各種問題本質上都是兩岸問題，兩岸問題是臺灣民生和經濟問題背後的關鍵因素。兩岸關係好，台灣經濟民生才有利。此次選舉，台灣民眾應該對大陸點個讚，大陸保持了冷靜，大陸民眾也成熟了，也知道什麼是助選什麼是原則。

(中國時報)