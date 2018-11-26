2020綠誰出馬 蔡賴柯皆選項

2018年11月26日 04:11 中國時報 林永富 ／台北報導 ／台北報導

經過九合一大選大敗的民進黨，2020年將會誰來選總統？台北論壇基金會董事長蘇起認為還是蔡英文總統，美麗島電子報董事長吳子嘉則認為是賴清德，靠向綠營的柯文哲也有可能。

旺旺中時媒體集團《中國時報》、《旺報》、「旺台兩岸互信基金會」合辦的「兩岸好台灣才會更好系列座談會」，25日舉辦「2018選後之台灣政局與兩岸關係走向」座談會，與會學者就民進黨敗選後將由誰來選總統，各自有主張。

吳子嘉指出，民進黨未來一個月內會大改組，蔡英文總統大權旁落，雖然面臨急獨派壓力，但黨內有選舉壓力，因此她不會靠向急獨。他認為未來民進黨黨內主導者會是賴清德，這情況會延續到2020年。

國民黨方面，吳子嘉認為在2020年沒有任何優勢，預測人選會是朱立倫；但島內台派因民進黨挫折會整合，柯文哲可能會是選項之一。

蘇起則相對悲觀稱，民進黨未來兩個月將會吵得凶，但2020年總統人選他認為還是蔡英文，不僅因黨內因素，美國因素也重要。美陸競爭趨勢會繼續，還是會鬥，擔心蔡會與這些人結合更密，刺激大陸鷹派力量，武統聲音會更大。

前海基會副董事長高孔廉認為，這次選舉藍綠完全翻轉，但這次選舉結果會不會繼續延續到2020總統大選，值得觀察。

至於選後蔡政府未來是否會在「九二共識」讓步，亞太和平基金會首席顧問趙春山稱，蔡英文未來要再對兩岸政策讓步，不太可能，且蔡認為再讓步的話，大陸要的答卷如此就「沒完沒了」。蔡不太可能往急左，但也不會回到「九二共識」。

前海基會董事長洪奇昌對此表示，蔡英文能夠在2016年總統就任演說時談《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，在內部已是很大爭議。蔡總統很難再讓，不知道再讓什麼？一國兩區在台灣沒有空間，一國兩制也無法被台灣接受。

(中國時報)