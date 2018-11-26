產業分工 為貿易戰留後路

2018年11月26日 04:11 中國時報 楊家鑫／台北報導

海基會前副董事長兼祕書長高孔廉昨在「兩岸好 台灣才會更好」系列座談會上表示，選後大陸應思考如何爭取台灣民心；呼籲兩岸產業要分工，不該把產業都拉到大陸去，尤其在陸美貿易戰之際，留在台灣或許對兩岸更有好處。大陸發改委更應把工具機等台灣產業，納入五年的整體規畫，避免相互競爭，兩敗俱傷。

高孔廉表示，經貿與文化是兩岸關係紐帶，大陸應想辦法維持；在服貿、貨貿部分，大陸操之在己的部分應單方面開放，這對台灣民眾是有感的，還建議陸團來台不須藍綠縣市有所區分。

值得一提的是，高孔廉強調，兩岸產業有合作，還要分工，不應把所有產業都移到大陸，這會影響台灣經濟等重大問題。最近也有消息提到，大陸也想把工具機業也拉過去，但工具機業是台灣出口占大宗，是相對具有優勢的產業，一旦外移大陸，對台灣有非常大的損失。

他說，大陸發改委的整體規畫中，應該納入台灣產業，部分領域不要讓大陸繼續投資發展，避免兩岸發生競爭，導致兩敗俱傷。特別是在中美貿易戰之際，把這些產業都拉去大陸，在那邊出口會遇到障礙，何不留在台灣，對兩岸也許更有好處。

台北論壇基金會董事長蘇起指出，若蔡總統未來在兩岸議題上走得更硬，繼續與美國反陸勢力結合，兩岸關係繼續緊張，將使台灣民眾安全感不斷下降，屆時「安全感」將取代經濟民生，成為台灣民意最關心議題。「屆時誰能處理好兩岸關係，把台灣問題引信拔掉，帶給民眾安全感，將會獲得民心支持。不過，這不一定就是國民黨。」

中國企業海外投資與金融風險研究中心主任鄧旭稱，至少目前為止，台灣問題並非大陸的首要之務，主要還是陸美關係，但若有突發事件出現，不能排除大陸領導人會果斷調整次序，出手處理。

(中國時報)