G20習川會 無助緩和陸美摩擦

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中國時報
楊家鑫／台北報導

陸美兩國元首將在G20峰會舉行會面，貿易戰是否和緩受到關注。海基會前董事長洪奇昌昨日表示，兩國貿易戰，美國內部已有共識將持續制裁大陸，對抗會持續下去，甚至走向圍堵，美國印太戰略就是此趨勢產物；對G20「習川會」是否會緩和貿易戰，「我不抱期待」。

針對美陸貿易戰，洪奇昌指出，雙方已進入產業科技戰，例如此前對中興通訊的限制令、對福建晉華與台灣聯電出手，這種情況下，美陸貿易戰會繼續往前走，產業、國防科技競爭也不會停下來，經貿競爭還會包括金融與貨幣。

洪奇昌指出，美國將與大陸持續對抗，甚至可能走到圍堵，美國印太政策就是此趨勢產物。這將是美陸關係典範轉移，美國副總統彭斯10月演講，已清楚點出未來美陸關係走向；「12月1日的習川會是否會緩和貿易戰，我不抱期待，美中貿易摩擦將會持續下去。」

「美陸雙方會鬥而不破」。亞太和平研究基金會首席顧問趙春山表示，九合一選舉後至2020年總統大選前，美陸關係因素依舊非常重要；貿易戰猶如「七傷拳」，美國自身也會受傷，即使美國可打持久戰，但美國總統川普有選舉壓力，雙方都有「軟肋」，不能排除可能達成某種妥協。

談及選後美陸台關係，趙春山指出，選後到2020年總統大選的這段期間非常敏感，三方都是既期待又怕受傷害。美國在某種程度上，希望綠營繼續執政，但這次選舉結果會讓美國在未來一年多內，玩「台灣牌」時更加小心謹慎。

(中國時報)

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