陸涉台人士 兩岸交流升溫 地方圍堵中央

大陸國台辦表示，未來兩岸關係的發展在兩岸城市交流合作。台灣民眾已認清，「兩岸好，台灣才會好」。圖為2011年5月間，四川成都大廟會在高雄市文化中心廣場舉辦，吸引許多民眾前往觀看。（中新社）

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中國時報
呂佳蓉、林勁傑／北京台北報導
韓國瑜贏得高雄市長選戰，支持者歡欣雀躍。（美聯社）

九合一選舉後，台灣綠地變藍天，藍綠營執政縣市呈現15比6的懸殊差距。上海涉台人士表示，未來兩岸民間交流力度將更大，尤其在藍營執政的城市交流指日可待，他並說，兩岸交流會朝向基層延伸，鄉村交流與地方社團都大有可為，樂觀看待兩岸民間交流前景。

兩岸政策 綠備感壓力

該人士表示，韓國瑜贏得高雄市長選舉後，將牽動陸客、陸生對台灣的情緒，大陸網民昨日關注台灣選情。未來在藍營執政的縣市，要發展觀光吸引陸客、外銷農產品到大陸，大陸會分享兩岸和平發展的紅利給這些縣市。

外界認為，藍營執政縣市與大陸城市對接交流，加上原本就行之有年的台北－上海「雙城論壇」，兩岸交流將形成「地方包圍中央」態勢，進一步對民進黨政府的兩岸政策形成壓力。

該人士指出，藍營縣市之後組織起來要與大陸發展城市交流，阻力也是在民進黨，綠營會說兩岸政策在中央，要由中央定奪等等，但問題是，「民進黨擋得住一時，擋得住一世嗎？」

陸給紅利 好拉攏民心

不過，綠營也非鐵板一塊，桃園市長鄭文燦就是黨內務實派，前海基會董事長洪奇昌也很務實。該涉台人士稱，民進黨的整體氛圍就是與大陸搞對抗、爭台灣的主權，與大陸交流不是他們的主流，綠營黨內認為要與大陸做務實交流的人士也只會低調接觸陸方，不太可能辦起城市交流。

綠營關門 民眾不關門

文化大學政治系講座教授陳一新也認為，地方政權交接後，國民黨執政的15縣市外加柯文哲主政下的台北市；也就是「15+1」縣市會出現「地方兩岸交流包圍中央」的奇景，兩岸間雙城交流將在藍營縣市遍地開花。

「民進黨自己關起門來，不能要求大家一起關門」，陳一新指出，因包括高雄、雲林等中南部縣市雖這次被國民黨奪下，但畢竟傳統上還是綠營基本盤大，因此北京現在必會加大力度對這些縣市「做工作」，兩岸和平紅利會開始加惠，拉攏民心，高雄等地陸客增加，觀光財顯著提升。

(中國時報)

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