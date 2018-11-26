《紐時》分析 拉攏藍縣市長 陸藉機孤立蔡

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中國時報
／綜合報導

民進黨在九合一大選慘敗，國民黨在22縣市成功拿下15縣市，藍綠政治版圖大洗牌。《紐約時報》24日報導，在北京拒絕和蔡英文總統接觸的情況下，國民黨籍縣市長或成為和北京對話的潛在人選，北京可能利用他們進一步孤立蔡總統，增加大陸參與台灣政治的程度。

紐時記者何貴森（Chris Horton）提到，中國大陸過去試圖兼併台灣，但始終沒有成功，北京當局因蔡英文不接受台海兩岸同屬一個國家的立場而拒絕與她對談，儘管雙方解讀一個國家的定義不盡相同。

何貴森說，蔡英文2016年上任後，陸方動作頻頻，竭盡所能向她施壓，不但挖走台灣數個邦交國、增加在台海附近的軍事演習、更施壓全球企業在官網把台灣改為中國的一部分，就是希望阻撓蔡英文總統連任之路，讓她成為第一位無法連任的民選總統。

此次選舉被視為蔡政府自2016年上任以來的期中考，結果民進黨遭遇「痛擊」，將讓民進黨在2020大選面臨強力挑戰，而蔡英文已辭去黨主席職位，也讓她2020大選黨內提名受到強力競爭對手挑戰的機率大增。

何貴森指出，台灣民眾主要不滿政府處理經濟、民生議題與兩岸關係的表現。但除了兩岸關係，台灣選民還關注薪資成長停滯、南部空氣汙染嚴重等國內議題。

此外，在公投方面，台灣選民反對以「台灣」為名參加2020年東京奧運等國際運動賽事。由於北京反對國際賽事出現「台灣」名稱，這項公投結果或令北京滿意。

(中國時報)

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