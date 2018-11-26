未來發展 國台辦直指城市交流

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中國時報
呂佳蓉／北京報導

民進黨九合一選舉慘敗，大陸國台辦昨早回應選舉結果，表示台灣民眾希望能分享兩岸關係和平發展紅利，陸方也將持續堅持「九二共識」、反對台獨，並點出未來兩岸關係的發展在兩岸城市交流合作。

從選戰開始以來，國台辦對台灣選舉多是低調不回應，就怕上了「民進黨的當」。選舉結果出來後，25日國台辦回應明顯比2014年回應台灣地方選舉評論更多，從內容上看顯示出陸方對台政策更加自信。

2014年地方選舉國民黨選情失利，當時國台辦發言人馬曉光僅表示，希望兩岸同胞珍惜兩岸關係來之不易的成果，共同維護並繼續推動兩岸關係和平發展。而昨日馬曉光回應分兩段論述，先提投票結果的反映，再點出歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作，等於直接跳過台灣官方，訴諸地方交流。

馬曉光表示，選舉結果反映廣大台灣民眾希望繼續分享兩岸關係和平發展的紅利，希望改善經濟民生的強烈願望。陸方將繼續堅持「九二共識」、反對台獨分裂勢力與活動，團結台胞走兩岸關係和平發展的道路。

相較過往回應，陸方在未來兩岸關係的發展直接提到具體辦法，馬曉光指出，在對兩岸關係性質、兩岸城市交流性質有正確認知的基礎上，陸方歡迎台灣更多縣市參與兩岸城市交流合作。

對陸方說法，陸委會昨回應，表示選舉是我方的內部事務，中共對此應尊重並正確認識、切勿涉入我內部事務，也勿片面解讀台灣人民對兩岸關係的期待。

對陸方拋出的「城市交流」論，陸委會則呼籲中共當局務實面對兩岸現實，任何對我地方政府、台灣民眾的統戰操作與分化，均無助於兩岸良性互動。

(中國時報)

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