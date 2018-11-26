綠騙術用盡 該掃進垃圾堆

2018年11月26日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨在此次九合一選舉大敗，高雄也被「韓流」翻轉。對此，大陸官方昨評論稱，這次選舉結果是個分水嶺和風向標；台灣民眾已經認清，「兩岸好，台灣才會好」，民進黨炒作「統獨」、投靠「外部勢力」的政治騙術，可以掃進垃圾堆了，要蔡當局走出「邪門歪道」，汲取教訓，回應台灣民眾對和平與發展的訴求。

大陸《人民日報》海外版微信公眾號「俠客島」指出，此次高雄市選情成了「九合一」選舉的鯰魚和導火索，讓各種「討厭民進黨」的聲音匯聚成風暴。此次九合一選舉結果，對民進黨來說，代表2020年輸了大半。

「這次選舉是個分水嶺和風向標。」評論稱，台灣民眾在這兩年的痛苦體驗中，應已充分感受到原來兩岸和平發展是好的，國民黨表現是值得珍惜的，民進黨意識形態優先是可怕的，才會有如此堅決猛烈的投票表態。

評論強調，高雄市長韓國瑜選前曾說，「台獨比梅毒還可怕」，韓在高雄大勝，說明包括傳統綠營支持者在內的台灣民眾開始看清一個樸素的真相，「兩岸好，台灣才會好」。評論還提到，民進黨在走投無路之際大打兩岸牌，抹紅國民黨候選人，炒作「統獨」，結果一概無效；這說明，民進黨這套用了幾十年的政治騙術已經基本失效，可以掃進垃圾堆了。

此外，《環球時報》社評也稱，選舉結果說明操弄兩岸對立這一民進黨曾屢試不爽的招數大勢已去。2012年蔡英文輸給馬英九時，民進黨高層就曾表示要反思該黨的兩岸政策；希望這一次民進黨能夠汲取足夠的教訓。

(中國時報)