新故鄉願景》樂齡新庄 忘年跑跳新樂園

2018年11月26日 04:11 中國時報 許素惠 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

新庄社區樂齡中心的阿公阿嬤們，在活力館內打槌球。新庄社區營造的輝煌成果，還吸引日本、香港及大陸組團來訪。

動員令

雲林縣土庫鎮新庄社區位處舊虎尾溪畔，廣闊的台糖馬光農場將社區與其他村里遙遙相隔，和泰半鄉村一樣，也面臨青壯人口嚴重外流難題，偏遠三不管地帶曾淪為吸毒等犯罪的園地，旅外藥師張弘不忍故鄉沉淪，返鄉調配社區營造處方，成立社區圖書館、開辦新移民識字班，如今社區改頭換面，不但是新住民幸福的家、婦幼安居之所，更是老人樂齡的樂園，還成為香港及大陸取經模範。

為了讓故鄉脫胎換骨，張弘和妻子黃鶴珠有許多創舉。由於新庄位處土庫邊陲，前往鎮立圖書館借書不易，張弘成立社區圖書館，為鼓勵小朋友多閱讀，還獎勵孩子每讀完1本書就有5元獎賞，錢雖少，鼓舞向學的意義非凡，因而帶動村民捐書風潮。

識字班 拉近新住民

夫妻2人更致力於輔導及照顧新住民，開辦新移民識字班，自掏腰包購買電扇等贈品，獎勵從世界各地嫁來台的媽媽，鼓勵她們參加社區志工媽媽隊、慶生會、大蒜文化節等，讓她們感受到更多溫暖，順利融入在地社會。

在張弘夫妻協助下，新住民逐漸與在地媳婦一樣，成為外能荷鋤下田、內能相夫教子的台灣好媳婦。從印尼嫁來的溫裕珠與鄧翠紅，台語「輪轉」得和在地人一樣，2人都說很慶幸嫁到新庄這個好家園。

保健站 呵護老人家

張弘認為，「該教育的是我們自己，不是新住民」，所以他走在公部門政策之前，藉由各種活動與講座，默默推展東南亞文化，和鄰近的光復國小推動移民教育，讓新台灣之子以及在地居民了解新住民母國原鄉的人文風情，學習尊重不同文化。

新庄和大多數農鄉一樣以老人居多，張弘率全雲林縣之先設立社區保健站，由志工媽媽輪班，每天為老人量血壓、電話問安及居家訪視照顧，打下全縣第1個設立關懷據點的良好基礎，更成為樂齡樂園的基石，成功挽回幾位厭世老人的人生，多次獲得全國社區總體營造評鑑第1名，被縣府、內政部譽為老人天堂，也曾入選縣內值得觀光景點之一。

活動多 開心又充實

新庄社區樂齡的輝煌成果，還吸引日本、香港及大陸組團來訪。日本東京大學教授牧野篤與名古屋大學研究生訪視驚覺，台灣樂齡學自日本，新庄社區卻做得比日本還好，因為參與者都是農村的阿公阿嬤，雖然知識教育不及都會區，卻能被引導得健康而樂活；香港電視台也曾越洋來採訪，盼將為老人建構友善生活模式及天地的典範，帶回地狹人稠的東方之珠。

日港陸 跨海來取經

大陸人士去年起更先後組團來訪3次，首批來訪的是北京科學技術研究院，率團的李婷博士及團員看到平均80歲的阿公阿嬤，還能唱唱跳跳、活力十足，很訝異及佩服，不斷詢問張弘及教育部樂齡總輔導團召集人及中南區輔導員、中正大學教授魏惠娟、胡夢鯨等人「撇步」。

接著北京承澤苑社區組團前來取經，看見阿公阿嬤唱歌跳舞、玩益智遊戲、做手工、參與健康講座討論，像學生一樣充實，計畫返陸後也開辦相關銀髮課程，讓老人家不再只會對著電視發呆。

民間企業也紛紛到訪，專門推動退休老人再教育領域及輔具研發的北京城市系統工程研究中心，副主任時豔琴等一行人看到新庄社區8、90歲爺爺奶奶幾乎都不必使用拐杖等輔具，當場驚豔地豎起大拇指說：「了得！」

(中國時報)