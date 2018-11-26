新故鄉願景》戴方帽 好神氣 90歲開心上學去

2018年11月26日 04:11 中國時報 許素惠 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

農村青壯人口外流如同少子化，是不可逆的趨勢，土庫新庄社區居民對現實有深刻體認，順應時代脈動，以打造社區成為樂齡的天堂為理想目標，希望每位長者不中輟學習、培養興趣並樂在其中，對自己甚至其他社區貢獻服務。

讓長者樂齡的方法很多，除了豐富多元的課程外，為見證與獎勵學員多學習，全勤學習3年者「授予」學士、5年為碩士、10年則是博士，張弘為阿公阿嬤舉辦畢業典禮，老人家們身穿學士、碩士或博士服並戴上方帽，被授予樂齡學位時，台下親友鼓掌、恭喜聲不絕。

這群畢業生平均80歲，泰半目不識丁，風雨無阻上學數年後，學會寫自己名字、知道電腦不會電人、能上FB或透過Line與孫子聊天、掌握多動多學的養生祕訣，樂天知命的特質，是授課老師崇拜的「人生老師」。

92歲張坤池、90歲張林麗娟、82歲張蔡金鳳、80歲張程喲等人「學籍」都1、20年，雖「畢業」了好幾回，但都再回頭繼續修習，大家戲稱是「博士博」！

阿公阿嬤回顧學寫名字時舉筆維艱，笑說「簡直比拿掃帚、鋤頭還難」，但終究學會了，而且這樣不必在家「被電視看（因每每看到睡著）」，他們上課從不打瞌睡，學會使用電腦、iPad、智慧型手機等，上FB、用Line和兒孫聊天，了解孩子生活狀況，與兒孫感情變得更好。

新庄樂齡辦得有聲有色，並行有餘力輔導其他社區成立樂齡中心，目前全土庫鎮已有15個樂齡據點，多達2000位爺爺奶奶一同「上學去」，也培訓出146名志工，甚至協助縣內斗南鎮埤麻里培力人才、安排課程，將樂活的老年生活樣態傳播開來。

(中國時報)