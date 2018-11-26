新故鄉願景》心繫鄉土 潛心28年轉骨有成

2018年11月26日 04:11 中國時報 許素惠 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

經營藥廠的張弘本身是合格藥劑師，太太黃鶴珠則是護理師，學識背景與社區營造「八竿子打不著邊」，也沒有任何淵源，夫唱婦隨一頭栽入鄉土文化工作，把故鄉雲林縣土庫鎮新庄打造成美麗社區，還揚名海外，是新庄擺脫落後沉淪的靈魂人物。

張弘除追求製藥專業與技術，更重視製藥良知，曾是領導藥師推動醫藥分業、爭取藥師權益的風雲人物。遷居虎尾數十年的他，始終心繫家鄉故土，魂牽夢縈盡是故鄉的呼喚，28年前毅然決定回鄉，一頭栽進故鄉改造工作，妻子黃鶴珠一路真情相隨。

毫無文史理論和實際基礎的2人，為充實鄉土文化與社區規畫知識，當起「老學生」，密集修習相關課程，甚至報考研究所，攻讀成人及高齡教育，今年以78歲高齡從中正大學成人教育研究所畢業的張弘，是該校創校以來最高齡的學生；72歲的黃鶴珠也將從該校高齡教育研究所畢業，成為生死學及高教雙碩士。夫妻2人出錢出力開墾家鄉這塊文史荒漠，迄今投入至少千萬元。

他們邊學邊做，深入探索家鄉歷史文化，挖掘、發揚傳統技藝，從先民墾殖、地理人文演進、農業發展、教育紀錄、中心信仰、到精神象徵等，為社區寫歷史，完成《白雲悠悠三百年－說我故鄉新庄仔》一書，為故鄉歷史留下彩妝。

藥學、護理和鄉土文化領域有天壤之別，張弘、黃鶴珠卻能在知天命之年，歷經28個寒暑努力，全神貫注投入，成功轉換角色，經營出亮麗成果，把故里打造成富而有活力、貴而多健康的文化社區，更成為凝聚社區意識和居民力量的精神領袖。

(中國時報)