徐榛蔚12萬票 樹立花蓮障礙

2018年11月26日 04:11 中國時報 李怡萱 、 許家寧 ／綜合報導 ／綜合報導

基隆市長林右昌（左）以10萬2167票爭取連任成功，25日清晨4點就展開馬拉松謝票，白天繼續車隊掃街。（李怡萱攝）

基隆市長林右昌以10萬多票爭取連任成功，突破民進黨「連任魔咒」；國民黨花蓮縣長當選人徐榛蔚則一舉突破12萬票，以逾7成選票寫下全台得票率最高紀錄，樹立難以超越的「花蓮障礙」，兩人昨日展開掃街謝票，感謝選民支持，與民眾一同歡呼。

花蓮首位女縣長謝票

花蓮五合一選舉結果出爐，徐榛蔚成功跨越「傅崐萁障礙」，從縣長夫人變成花蓮首位女縣長，而且得票率71.2％，不但寫下全國第一，得票數還刷新丈夫傅崐萁的得票紀錄，且帶領13鄉鎮市長擊出「泛藍全壘打」。

徐榛蔚當選後首日遠赴花蓮南區，一路由南往北啟動車隊謝票行程，頂著暖陽向南區民眾喊話致意，獲得沿路部落民眾熱情相挺，感謝鄉親團結一心，用選票守護花蓮尊嚴，並還給傅崐萁公道，並邀請鄉親共治花蓮，為花蓮的幸福及建設攜手努力。

成功連任的基隆市長林右昌拿下10萬2167票，也創下新紀錄，他25日清晨4點就從崁仔頂魚市場開始，隨後抵達果菜市場，以車隊掃街向市民表達致意，沿途民眾恭喜市長，林右昌也一一握手，並感性表示「謝謝，我沒讓你們失望，我會繼續打拚。」

林右昌突破連任魔咒

他強調，基隆過去60年長期藍大於綠，所以有所謂「民進黨無法連任的魔咒」，但他心裡從來沒有想過這件事情，也感性地說，「在整個中央選情這麼艱困的情況之下，還有比上次更高、突破歷史新高選票的支持、肯定、認同我，這已經超越了黨派的邊界跟藩籬。」

(中國時報)