議長確定易主 許修睿拚扶正

2018年11月26日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市議員激戰結果幾家歡樂幾家愁，尤其民進黨席次未與市長林智堅的高得票畫上等號，一口氣從9席掉到6席，國民黨雖蟬聯議會最大黨，不過也未過半，與新民意聯盟、時代力量、綠黨各形成一股勢力，預估正副議長之爭恐掀起下一波選戰高潮。

藍綠席次皆未過半

分析第10屆市議員選舉結果，總席次34席中，國民黨成長1席，以15席成為第一大黨團，民進黨則掉了3席，僅6席選上，林智堅老家香山區提名的2名候選人皆落馬，未來林智堅在議會的護衛軍陣仗受到挑戰。

值得關注的是，此次時代力量首次提名議員就囊括3席，年僅28歲的綠黨劉崇顯也以下屆最年輕議員身分當選，帶起小黨挺進議會監督市政潮流，新民意聯盟也仍有6席實力。

由於現任議長謝文進此次轉戰市長，無論勝敗如何，議會龍頭勢必易主他人，藍、綠及新民意聯盟原本台面上、下都有布局人選，不過因各黨席次都未過半，加上時代力量、綠黨等新勢力入主議會，黨派間如何提名、如何合作都是學問。

跨黨合作將成關鍵

無黨新民意聯盟副議長許修睿更上一層樓的態勢明朗，不過新民意龍頭謝文進與上次合作的民進黨撕破臉，許要取得多數票，恐需積極布局，不過許在副議長任內處事圓融，不分黨派照顧議會同仁，實力不容小覷。

國民黨則有1到2名老將可望出馬挑戰，挾著議會最大黨團之姿，有輸不得的壓力，不過黨內人士評估，人選上仍在評估，未來誰出來選，都要以黨內最大利益及和諧為依據。

民進黨方面，最終未開出格外亮眼成績，6席新科議員除了扮演林智堅護衛軍的關鍵角色，如何在議長之爭不讓國民黨得逞，勢必成為上任後首要任務。

(中國時報)