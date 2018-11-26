中市副市長 吳世瑋呼聲高

2018年11月26日 04:11 中國時報 盧金足 、 林欣儀 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

前台中市府建設局長吳世瑋（左）擁有工務專才，又熟悉台中建設，傳出是新科台中市長盧秀燕熱門的副市長人選。（盧金足翻攝）

台中市長當選人盧秀燕25日馬不停蹄展開謝票行程，距就職只有1個月，盧秀燕強調，將徵詢地方意見，用人唯才，超越藍綠，一級主管將會有3名以上40歲以下年輕人。為讓市政盡快上軌道，傳出前台中市府建設局長吳世瑋為熱門副市長人選。

前建設局長 經驗嫻熟

盧秀燕為小內閣積極覓才，前台中市長胡志強團隊，包括前民政局長王秋冬、前經發局長朱蕙蘭等，全力投入輔選，對市政熟悉，都是未來幫助盧秀燕市政的可能人選。

盧秀燕強調，未來市府的人事布局，內閣籌組時間非常緊迫，將與各方商量、提供最好的人選。台中市政府是所有鄉親的市政府，她不會獨斷獨行，會與地方多多請益、徵詢鄉親意見，一起組織台中市政府，在徵詢完成之前無法透露，目前正在密集徵詢中。

3名副市長中，傳出熱門人選吳世瑋，曾任台中市建設局長，也擔任新北市工務局副局長，這次全力輔選，針對各大建設包括台中洲際棒球場及草悟道等，都在他任內推動完成，向盧秀燕提出建言，在選戰時積極助選，並規畫市政建設藍圖。

謝票之旅 拜會張清照

盧秀燕昨啟動謝票之旅，第1站到立委江啟臣豐原服務處，盧秀燕稱讚江啟臣操盤成功，讓豐原、山城贏得勝選，而感謝的最好方式就是積極建設，包括東豐快速道路、推動農產行銷與興建國民運動中心等，未來要積極推動。

盧也先後拜會黑派顏清標與顏寬恒父子倆、紅派張清堂與張清照兩兄弟，強調未來府會一定和諧團結。張清照首度對外宣布，將與顏莉敏搭檔問鼎正副議長寶座，盧秀燕說「這是最完美的組合！」

(中國時報)