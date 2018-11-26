藍營沈宗隆 爭連任雲縣議長

雲林縣議會議長沈宗隆，連任機會大。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導
李建昇可能再代表民進黨角逐議長寶座。（周麗蘭攝）

雲林縣長選舉翻盤綠轉藍，但43席縣議員選舉結果與2014年卻差異不大，以無黨籍22席最多，但多數還是泛藍，其餘國民黨7席、民進黨12席。現任國民黨籍議長沈宗隆尋求連任，民進黨也將推出一組正副議長人選。

雲縣議員應選43席，無黨籍22席剛好過半，民進黨12席、國民黨7席、1席時力、1席台聯。雖藍綠都未過半，但22席的無黨籍議員多數泛藍，沈宗隆獲得連任機率高。

艱困戰區 沈獲最高票

沈宗隆很早就表態爭取連任議長，此次第三選區選戰共17人參選，當選席次從9席減為8席，是全縣6選區競爭最慘烈的一區，但他仍以9003票拿下第一高票，贏得漂亮也有指標意義。

沈宗隆曾任土庫鎮代表會主席、土庫鎮長、5屆雲林縣議員，其中一屆擔任副議長、一屆議長。若無意外，沈連任議長的勝算大，但他的副議長搭檔目前不明。

民進黨此次囊括12席，距離過半數22席門檻還有段距離，仍將串聯泛綠席次，推出正副議長人選。

綠營人選 首屬李建昇

黨內最資深、6連霸成功的李建昇，2014年曾競逐議長寶座失利，此次被看好再代表出馬；至於副議長人選，最被看好的是現任副議長蘇俊豪。

蘇俊豪原為國民黨籍，其父蘇金煌曾任3屆議長，沈宗隆2014年與他搭檔爭取正副議長席位成功，蘇後來退出國民黨加入民進黨，他也是2020海線立委的熱門人選。

2016年立法院通過「賴清德條款」，縣市議會正副議長選舉及罷免修法改為記名投票，下月25日即將登場的正副議長選舉選情應該會明朗許多。

(中國時報)

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