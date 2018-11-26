宜花東3女縣長 攜手拚交通

饒慶鈴（右）展開請益之旅，第1站拜訪台東市長張國洲。（楊漢聲攝）

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中國時報
／台東報導

饒慶鈴以7萬多票大勝民進黨劉櫂豪，當選台東縣長。她立即上工，25日展開百里侯「見習」行程，拜訪新出爐的各鄉鎮市長及議員，盼為未來縣政提前打下基礎。

首訪台東市長張國洲

饒慶鈴第1站來到順利連任的台東市長張國洲競選總部，除了恭賀張國洲順利當選外，也就台東垃圾問題及元宵節慶祝事宜進行討論，宣示縣府及市公所會緊密合作，攜手為台東努力。

饒慶鈴表示，未來的16鄉鎮長都是她的後盾，30位議員都是她最重要的諮詢對象，會逐一拜訪請益。被喻為「史上最弱候選人」，卻拿下台東縣長史上最高的7萬多票，一舉擊敗「民進黨史上最強候選人」，饒慶鈴有感而發說，父親饒穎奇終於可以「放心了」，也坦言勝選當晚輾轉難眠，因為每張票數都是選民期待，肩上的擔子相當重。

她扛重擔 父親放心

「女力出頭天！」國民黨推出的7位百里侯女將揮出漂亮全壘打，饒慶鈴表示，相當高興，大家都是很好的朋友，開票當日即打電話相互恭賀，未來也會特別重視婦幼政策，培育更多優秀女力。

饒慶鈴特別提及，她和當選的宜蘭縣長林姿妙及花蓮縣長徐榛蔚感情很好，針對宜花東共同建設，期待能完成鐵路及公路建設，「交通對宜花東是最重要的」，上任後，3人會共同商議對策，實現鄉親願望，給台東人一條安全回家的路。

另外，有媒體提到這次選舉結果是否受執政黨中央拖累所致？饒慶鈴表示，選舉結果是民主的珍貴，不要用華麗的詞藻來欺騙選民，「民眾用這張選票，一票票投出來告訴中央，要的是民生與經濟」，任何政黨都不應該漠視！

(中國時報)

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