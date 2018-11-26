侯友宜赴武聖廟謝票

新北市長當選人侯友宜25日謝票行程前往新莊武聖廟及慈佑宮，沿途遇到熱情民眾要求拍照，侯友宜來者不拒，展現親民作風。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報導

新北市長當選人侯友宜以29萬票狂勝對手蘇貞昌，崇拜關公正義精神的侯友宜，25日首站謝票行程來到新莊武聖廟，答謝神恩也感謝選民，隨後轉往新莊慈佑宮參拜媽祖，步行經過新莊老街時受到民眾熱烈歡迎，沿途不斷有人高呼「市長好」，侯友宜也親切停下腳步，一一跟民眾握手致謝拍照，展現親民市長的作風。

侯友宜在蔣根煌、黃林玲玲、陳明義、蔡健棠等多位議員當選人陪同下，25日下午2時來到新莊武聖廟上香參拜，同時向廟內參拜的民眾致謝。

侯友宜說，8個月前他宣布參選後，第一件事就到新莊武聖廟向關帝爺報告，現在他要用相同的心情告訴關帝爺，這一路走來，他都抱持感恩、惜福的心，這也是他從警擔任公職以來始終秉持的態度，就像關公遵循重情重義重誠信一樣，也是他贏得這場選戰的關鍵。

媒體問到，侯友宜是否支持讓民意高的縣市首長參加國民黨中常會？侯友宜表示，目前先把市民託付的市長職位做好最重要，「其他不是重點，我也不太在乎。」

對於市府小內閣如何規畫，侯友宜不願多談，僅表示目前最重要的是謝謝許多好朋友。侯友宜提到對蘇貞昌時，強調24日晚間勝選後曾打了7、8通電話，可惜都沒能聯絡上老縣長，但他永遠對老縣長抱著感恩惜情，不管選戰過程如何，選後會將老縣長好的意見納為參考，不分藍綠，好好為新北做事。

(中國時報)

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