順利連任 林智堅沒太多喜悅

2018年11月26日 04:11 中國時報 徐養齡 、 蔡依珍 ／綜合報導 ／綜合報導

新竹市長林智堅25日一早赴天公壇上香，與孩童親切互動。（徐養齡攝）

2018縣市長大選，桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅成功連任，但民進黨其他執政縣市失利，也讓兩人昨天的謝票行程相對低調。鄭文燦取消原本車隊掃街，改至宮廟祈福，林智堅更直言沒有太多喜悅，必須更傾聽人民的聲音。

大贏對手14.5萬票、順利連任的桃園市長鄭文燦，25日一早就開始到桃園各宮廟祈福謝票，一次走訪17個宮廟，鄭文燦說，前晚很晚睡，原規畫好車隊掃街謝票，因民進黨內氣氛低迷，深夜決定喊卡，改到各大廟宇祈福上香、表達感謝，也沒有特別請黨公職做陪，但仍受到不少支持者歡迎，仍大方比出「五告讚」合影。

鄭文燦表示，選舉反映的是執政的成績，桃園有所成長，代表市民肯定跟對未來的期待，尤其13行政區都過半，包括首度轉綠的復興區，以及過去輸掉的南桃四區中壢、平鎮、龍潭和楊梅也都贏，代表整體市民支持他的執政方向。鄭文燦說自己跟桃園市民沒有距離，就像新書《鄭文燦模式》所寫，當市長沒有把政治教條放前提，而是怎麼做對桃園最好來考慮，拚經濟和拚建設的路線會持續下去。

新竹市長林智堅24日順利連任成功，創下民進黨首次在風城連任成功的歷史新猷，不過綠營提名的12名議員僅上半數，較本屆一口氣掉了3席，對此林智堅坦言他沒有太多喜悅，將更加傾聽人民的聲音，「即刻捲起袖子推動市政！」

林智堅坦言此次議員選舉的結果不如預期，但一次的挫敗不代表選舉結果，將檢討、傾聽民意，持續號召青年朋友加入公共事務的工作，相信還有有很多機會。

(中國時報)