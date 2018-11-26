彰化、員林市長 勝敗一線間

2018年11月26日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣兩大票倉彰化市和員林市的市長選舉結果，勝出者皆只微幅領先些微票數。彰化市長民進黨籍當選人林世賢，小贏國民黨籍張東正319票；國民黨籍員林市長當選人游振雄，更只贏民進黨籍陳秋蓉157票。張東正已表態將提出訴訟要求行政驗票；陳秋蓉則選擇坦然面對敗選，不提訴訟。

張東正說，許多人開票日當晚一度以為他當選，因開票作業緩慢，支持者一覺醒來才發現翻盤、十分錯愕，因為差距太小、僅0.26％，經與團隊討論後，決定提出當選無效訴訟，要求查驗選票。

陳秋蓉則說，期許新市長游振雄能繼續造福員林市民，許鄉親一個美好的未來，她個人須檢討是否有不足及服務不周之處，選舉票數如此接近，她願虛心接受員林市民的選擇。

這次選舉因民心思變，激戰選區藍、綠票數一路拉鋸，氣氛緊繃；依中選會公布資料，最後林世賢獲4萬3085票、張東正4萬2766票；陳秋蓉拿下2萬5190票、游振雄則是2萬5347票。林世賢、游振雄當晚皆自行宣布當選。

彰化縣選委會總幹事陳逸玲表示，候選人對選舉結果有所疑慮者，依法可在11月30日公布當選人名單後30日內，向彰化地院對當選人提出當選無效之訴；若有必要，選委會亦將在法院審理結果確定後的3個月內辦理補選。

(中國時報)