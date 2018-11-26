宜蘭議會龍頭 藍綠還有得拚

4年前民進黨陳文昌（左）擊敗國民黨張建榮（右），拿下議會龍頭寶座，下月議長選舉又將上演陳、張2人對決局面。（本報資料照片）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣議員藍綠兩黨均未過半，國民黨拿下13席、成為第一大黨，民進黨8席，親民黨1席，無黨籍12席，國民黨張建榮選議長聲勢盛，但民進黨議長陳文昌力求連任，且國民黨林騰煌選前涉賄遭押，張建榮必須再獲得5席無黨籍議員支持，議會龍頭之爭不僅撲朔迷離，藍綠還有得拚！

宜蘭地檢署表示，偵查中羈押期是2個月，目前還沒接獲到林騰煌抗告的消息，林騰煌當選議員不影響檢方的偵查作為。宜蘭縣議會表示，縣議會議員有34席，如蘇澳選區的林騰煌12月25日無法宣誓就職，當天能投票的議員就是33席，屆時如林騰煌仍在押，形同讓藍軍少1席，張建榮奪回議長除了確保黨內的12票，還須5席無黨籍議員支持，才能在33席中拿到過半17票。

至於蘇澳選區的落選頭、民進黨邱嘉進能否遞補議員，須看林騰煌涉賄的司法結果，但時間點已在議長選舉之後，綠營席次雖然只有8席，不過以無黨籍身分參選的謝燦輝、蔡金惠等人均屬泛綠陣營，藍綠龍頭之爭恐呈現五五波的局勢。

宜蘭市選區的國民黨張建榮曾經完成議長3連霸，4年前他敗給民進黨陳文昌，選舉期間他喊出「宜蘭市要有議長」，昨張建榮表示，國民黨也沒過半，且「議長（指陳文昌）不是那麼簡單。」副議長人選還要整合、協調後才能決定。

三星鄉選區的陳文昌擊敗脫黨參選的鄉長黃錫墉順利當選，昨陳文昌說，雖然大環境不佳，但國、民兩黨都沒過半，他會努力拚連任。

(中國時報)

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