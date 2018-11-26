高雄同志遊行 2萬人訴求彩虹回家

第9屆高雄同志遊行25日登場，2萬人站上街頭，為婚姻平權最後一哩路而努力。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

愛家公投3案強勢過關，婚姻平權尚有最後一哩路。第9屆高雄同志大遊行25日在凹子底公園登場，2萬人站上街頭發聲，訴求「彩虹回家，異同政視」，套一句「玫瑰少年」葉永鋕媽媽的話「你們不要哭，我們沒有錯，絕對不要中途下車。」

高雄同志遊行公關組長李杰指出，公投結果出爐，雖然彩虹起義所提第14、15法案不同意票超越同意票，對某些人來說有些喪氣，但從數據來看，10～12案約有17％是贊同婚姻平權理念，證明30年的路沒有白走，仍在繼續前進。

台灣愛之希望協會副秘書長阿丹表示，愛家3公投皆跨過門檻，台灣一直引以自豪的同志人權平權議題遭空前挑戰，台灣人民須更加油，不管公投結果為何，台灣同志運動並不會因此而完全停歇，反而是另一個階段的開始。

此屆高雄同志遊行主訴求「彩虹回家，異同政視」，訴說政治即眾人之事，不分男女也無關乎性傾向，希望所處的社會更加多元，每個人不用因為其獨特而飽受異樣眼光。昨遊行隊伍從凹子底森林公園神農路出發，綁上彩虹布條，期待打造讓同志能回家的城市。

活動請來歌手Lara梁心頤、彩虹大使李德筠、人生樂團「老虎麵」等人輪番獻唱，也安排關注性別議題團體及個人助講，包括市議員高閔琳、時代力量林于凱、高雄教師會會長陳銘彬、瑞祥高中姍姍老師、眼球中央電視台動眼神經等。

(中國時報)

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