新竹縣 藍過半 議長張鎮榮拚蟬聯

2018年11月26日 04:11 中國時報 莊旻靜／竹縣報導

新竹縣議會席次36席，國民黨以19席逾半，保持議會最大黨，無黨籍9席居次，民進黨、民國黨、勞動黨、時代力量、綠黨分散8席，新竹縣議員竹北選區25人角逐11席，其中僅4人連任，有5人是初次參選的新人。議長張鎮榮為該選區第1高票，力拚連任議長，竹北選區的新人王炳漢有意角逐副議長。

新竹縣議會第18屆風波不斷，2014年當選名單共有23席國民黨籍議員，不過到任期尾聲僅餘20席，而下屆議員當選名單則有19席，維持逾半數的版圖，對於議長、副議長選舉具有優勢。民進黨2014年有2席，因議員林昭錡遞補增為3席，今年吳傳地連任成功，新人張珈源當選，以無黨登記的資深議員葉芬英則暫別議會。

與民進黨同占2席的還有民國黨、勞動黨。竹北選區的議員邱靖雅蟬聯該選區第1高票，今年以民國黨登記參選，與同黨新人吳旭智在同選區，搶下2席之地。勞動黨17、18屆均有高偉凱1席，高偉凱為了房屋稅請辭議員，與他同黨的羅美文、陳新源分別在湖口、新埔選區「加倍奉還」，上演小黨奇蹟。

議員連任僅16席，包含任期最短、11月初甫遞補的國民黨籍蔡志環，竹北選區11席更有逾半是「新鮮人」，包含時力唯一1席的連郁婷。綠黨在本屆有周江杰當選，周為房屋稅請辭，後脫黨加入民進黨，不過同在第8選區，綠黨還有新人刺客余筱菁搶下1席，成績亮眼。

竹北資深議員鄭美琴連任最多屆，克紹箕裘的林禹佑、林秉君分別在竹北、平地原住民選區高票數當選。資深議員嚴永秋、葉芬英、鄭清漢則無緣下屆議會。

(中國時報)