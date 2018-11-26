花蓮議會爭霸 藍軍3強呼聲高

2018年11月26日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

國民黨花蓮縣長選舉大獲全勝，議會33席全面攻占18席，拿下過半席次，議長早是黨內囊中物，現任議長賴進坤選後將淡出花蓮政壇，副議長張峻，六連霸議員謝國榮及三連霸議員張正治，也傳有意問鼎大位，議長龍頭寶座戰也悄悄開打。

綠營花蓮縣長慘敗，議員選情也崩盤，劉曉玫、鄭乾龍轉戰縣長、吉安鄉長選舉落敗，資深戰將莊枝財、游美雲也中箭落馬，只有施金樹、黃振富驚險過關，張美慧挾「花蓮傳奇」田智宣光環高票當選，原有6席議員跌剩3席，元氣大傷。

反觀國民黨一舉拿下拿下18席，由於本屆有多人轉換跑道或不再連任，尤其原鄉選區「大洗牌」余夏夫、萬榮財、陳建忠、陳長明及蘇忠亮5名尋求連任老將全落選，選後新科議員多達20人，加上賴進坤已表明不再連任，正副議長預料將成為黨內對決，

現任副議長張峻、議員張正治、謝國榮外傳對議長寶座躍躍欲試，同為花蓮南區民代的雙張在議員選舉即暗中較勁，各自衝高票數展現基層實力；選舉不諱言有意角逐議長選舉的謝國榮，這次衝出花蓮市第一選區高票，為參選議長拉抬聲勢。

此外，民進黨上次議長選舉推派黃振富參選獲6票，為該黨議員歷屆得票最高，這次選情低迷，席次腰斬至3席，勉強可成立議會黨團，尚未確定是否推派議長人選。

(中國時報)