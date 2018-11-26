讓百姓有錢賺 林明溱 將成立兩岸工作小組

2018年11月26日 04:11 中國時報 楊樹煌 、 林欣儀 、 陳淑娥 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜公開承認九二共識，允諾未來將成立兩岸工作小組，連任成功的南投縣長林明溱，25日表示贊成接受九二共識，將會責成縣府成立兩岸工作小組；台中市長當選人盧秀燕也表示，願意達成此（九二）共識。

南投縣長林明溱昨一早由夫人陳麗珠及新科縣議員唐曉棻等多人陪同，從草屯競選總部出發，展開全縣車隊謝票行程，一路上都有熱情的支持民眾高舉雙手叫好，林明溱也親自廣播感謝。

林明溱在草屯針對韓國瑜提出接受九二共識，表示他同樣非常贊成九二共識，因中央政府口說兩岸要維持現狀，其實早已脫離現狀，甚至跟大陸嚴重對立，這對台灣非常不利，現在最重要的是，要讓百姓有錢賺，要讓經濟再起飛，觀光業再起，民眾才能賺到錢。

林明溱並指出，兩岸對立，南投縣受傷最嚴重，沒觀光客，飯店民宿遊艇業及所有觀光產業都蕭條，因此對韓市長主張，舉雙手贊成，他會在縣府快速成立兩岸工作小組，政府不交流，地方政府會積極交流。

針對兩岸議題，盧秀燕強調，九二共識就是不統、不獨、不武，是現在情況下，應可讓兩岸和平與經濟獲得最好發展的所有人的共識，怎麼做可以讓台中民眾的經濟獲得發展，是她要做的，只要能讓台中、台灣經濟好，她願意達成以上共識。

(中國時報)