讓百姓有錢賺 林明溱 將成立兩岸工作小組

選戰結束隔日，南投縣長當選人林明溱夫婦從草屯出發，展開全縣謝票。（楊樹煌攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

高雄市長當選人韓國瑜公開承認九二共識，允諾未來將成立兩岸工作小組，連任成功的南投縣長林明溱，25日表示贊成接受九二共識，將會責成縣府成立兩岸工作小組；台中市長當選人盧秀燕也表示，願意達成此（九二）共識。

南投縣長林明溱昨一早由夫人陳麗珠及新科縣議員唐曉棻等多人陪同，從草屯競選總部出發，展開全縣車隊謝票行程，一路上都有熱情的支持民眾高舉雙手叫好，林明溱也親自廣播感謝。

林明溱在草屯針對韓國瑜提出接受九二共識，表示他同樣非常贊成九二共識，因中央政府口說兩岸要維持現狀，其實早已脫離現狀，甚至跟大陸嚴重對立，這對台灣非常不利，現在最重要的是，要讓百姓有錢賺，要讓經濟再起飛，觀光業再起，民眾才能賺到錢。

林明溱並指出，兩岸對立，南投縣受傷最嚴重，沒觀光客，飯店民宿遊艇業及所有觀光產業都蕭條，因此對韓市長主張，舉雙手贊成，他會在縣府快速成立兩岸工作小組，政府不交流，地方政府會積極交流。

針對兩岸議題，盧秀燕強調，九二共識就是不統、不獨、不武，是現在情況下，應可讓兩岸和平與經濟獲得最好發展的所有人的共識，怎麼做可以讓台中民眾的經濟獲得發展，是她要做的，只要能讓台中、台灣經濟好，她願意達成以上共識。

(中國時報)

楊文科將組戰鬥內閣 兌現政見 二線三星警官 吃薑母鴨酒駕肇事

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。