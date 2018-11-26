徐耀昌謝票 續打造幸福苗栗

2018年11月26日 04:11 中國時報 何冠嫻／苗栗報導

苗栗縣長徐耀昌順利連任，25日帶領團隊以車隊遊行，從頭份、竹南、造橋、後龍、苗栗、西湖、通霄、苑裡等8鄉鎮沿街謝票，誠懇向鄉親的愛戴與支持致謝，並承諾未來將持續以「勤政務實」的態度，推動各項軟、硬體建設，打造幸福苗栗。

徐耀昌本屆獲14萬7000多票、得票率47％贏得勝選，今年拿下17萬5756票，以高達57.7％的得票率脫穎而出，成功連任，他承諾將來不分藍綠，實現政見讓苗栗脫胎換骨。

徐耀昌25日一早便從頭份競選總部出發，繞行竹南、造橋、後龍、苗栗、西湖、通霄、苑裡等海線鄉鎮，沿途賣力向路邊民眾揮手致謝，附近居民與用路人等也為他的連任感到歡喜，車隊一抵達便放鞭炮熱烈迎接。

徐耀昌表示，得以連任是鄉親對他過去4年政績的肯定，當選便是責任的開始，往後的4年一定會加倍奉還，努力建設苗栗，將有限的政策資源效益極大化，讓苗栗成為全台最幸福的城市。

徐耀昌指出，這次選舉韓國瑜帶動國民黨，體認到團結的力量，對於2020年的總統大選，他說明自己沒有特定的支持對象，但呼籲黨中央能營造和諧與團結氣勢，如此才能爭取更多選民的認同。

此外，今年選舉出爐，中彰投苗4縣市首長皆為國民黨籍，徐耀昌說，未來將更有效地連結合作，相互彌補優缺點，讓中央政府看到中彰投苗治理平台的訴求、理念，讓他們聽見基層聲音。

(中國時報)