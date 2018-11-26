兩岸注定成民進黨死結

2018年11月26日 04:11 中國時報 張亞中

民進黨全面執政兩年多就迎來了最大的全面性挫敗。兩岸關係非此次地方選舉的主軸，但卻是造成民進黨選舉戰略大逆轉的關鍵。2020年的大選，兩岸關係必然是重大議題，民進黨可能為了勝選而改變其兩岸論述嗎？

民進黨此次敗選的源頭，除了中央治理能力不良，民怨四起之外，另一個重要的原因就是深綠力量的介入。「政治正確」的深綠者不能接受柯文哲的「兩岸一家親」是造成白綠分家最重要的源頭，而此一戰略性的轉變使得民進黨失去大量白色年輕網民，並使民進黨陷入內部爭議而忽略外部變化，也成為造就「韓流」，促使民進黨全面潰敗的重要因素。

長期關注兩岸關係，也是政府智庫董事長的許信良即認為，「兩岸關係一定要改善，這也是這次選舉中民進黨深深認識到的」，但是，民進黨會調整嗎？能調整嗎？

答案是悲觀的，其原因不是主觀的立場分析，而是客觀的邏輯推理。民進黨的《台獨黨綱》注定其未來發展的局限。民進黨在野時，《台獨黨綱》可當成必須堅持的價值，但在全面執政而無法落實台獨時，它就成為虛幻的夢想、騙人的口號。此次，由深綠所推動的「東奧正名公投」正反映出全面執政的民進黨，在面對「政治正確」的公投案與「政治現實」間左支右絀的困境。

政黨應是一群有共同理念的人所組成的團體，但其中也有權力的較勁。《台獨黨綱》是民進黨的核心論述，也是民進黨的根，因此所有討論兩岸論述的前提是不能違反台獨論述。民進黨的有識之士了解台獨不可行，從1999年起就開始嘗試包裝台獨。《台灣前途決議文》即是暫時擱置「正名制憲」的「台獨」，而選擇借殼上市的「獨台」。蔡英文上台後，情感上積極推動「文化台獨」，但是理性上也選擇「獨台」路線，師法馬英九的「維持現狀」，但蔡的「維持現狀」是維持兩岸「一邊一國」的現狀。

台獨的基本教義派不可能接受「獨台」論述，不僅是情感上不能接受，他們更了解這不是真正的台獨，只是自說自話、說給自己聽的台獨，因此他們不會讓步。東奧正名公投就是他們的堅持與反撲。

民進黨會否改變？「因果論」其實給了答案。民進黨陷入了兩難的困境，它如果放棄台獨，其核心論述即全面崩解，基本教義派會毫不猶豫選擇分手。從此次失敗的東奧正名公投來說，仍有476萬多人支持這個極具台獨色彩的主張，民進黨不可能放棄這些票。民進黨如果不放棄台獨主張，內部路線的競逐必然難以化解，2020年大選就必須接受基本教義派的若干主張，而使得兩岸關係成為民進黨無法解決的問題，這當然會影響大選的結果。

另一民進黨也必須思考的問題為，即使民進黨內已形成「獨台」共識，也難以為北京所接受，這兩年來連國民黨的「一中各表」都已確定無法解決兩岸政治難題，更何況民進黨的獨台論述。

當然還有一個重要原因是民進黨不認為這次地方選舉是因其兩岸政策所致，從蔡英文在敗選時的簡短發言可看出，民進黨政府沒有任何調整兩岸政策的跡象。

民進黨正在走國民黨4年前的道路，不經過總統大選的再挫敗，是不會看清自己的問題所在。（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)