公投元年之後，超越藍綠的是非對錯

2018年11月26日 04:11 中國時報 陳長文

2018年11月24日，是中華民國實踐「直接民主」的重要里程碑。涵蓋能源、同婚等議題共10項公投案與「九合一選舉」一併投票。

2016年以完全執政之姿上任的蔡政府，在這次九合一大選的「期中考」顯然不及格，另從「公投元年」10項議案「提案、連署、投票」的過程，更讓全民意識到：民進黨政府立法的品質、行政（中選會）的嚴謹與中立，仍待改進。

民進黨此次大輸的並不僅是地方選舉，10項通過的公投案中，除同性婚姻議題外，其餘皆為反對政府之現行立法與政策（增建燃煤電廠、空汙、2025廢核、放寬核食進口），顯示出蔡政府手上的重大政策與民心背道而馳。如執政黨確實走在預設的政策路上，就表示它並未實踐其自詡「最會溝通政府」之初衷，反而是「政府失能」；反之，如果執政路線已荒腔走板，大選結果便證實全民「死當蔡政府」。

《公民投票法》於2003年制訂，舊法第30條「投票人數過半、有效票數也過半」的高門檻，導致14年來，6次全國性公投皆遭封殺，因而被戲稱為「鳥籠公投法」。2017年，公投的提案、連署與通過門檻全面下修，修正為有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上即為通過，選舉年齡也降至18歲，讓年輕人及早關心、參與政治，立意良善。

筆者想提醒1910萬選舉人、1975萬公投投票權人之一的各位，雖《公投法》於形式上已破除鳥籠禁錮，但我們的民主與未來的進展尚未畫上休止符，請捫心自問：您是否經深思熟慮後，實踐民主社會中「是權利也是義務」的投票權，履行代議政治下的「間接民主」，及公民投票的「直接民主」？

解嚴至今已31年，從第三勢力逐漸成型、公投成立數量激增，到公投10案中贊成超過反對而通過的7案，在在驗證台灣社會公民意識已抬頭，這固然是繼3次政黨輪替後，民主深化的再次體現，備值肯定，惟當多數人僅依循各式「懶人包」之未必正確的二手消息，及將Line群組和街頭分送具特定意識形態的「公投小抄」作為投票基準，實難想像如此能夠達到「直接民主」的本質與意義。

筆者認為部分民眾僅依靠懶人包、不去理解公投案實質意義即投下選票的原因有三：一、此次公投，涉及議題眾多，民眾未必有機會逐一關切；二、咬文嚼字的公報、定位及法律效力皆模糊的公投案，恐使有心理解的選民打退堂鼓；三、假消息漫天飛的時代，正反意見交雜，縱有追根究柢之心，也將在辨別真假間耗費過多心神。

當前台灣的政府與人民，是否與公投大國「瑞士」一樣具相當的條件以公投實踐民主？如公投是我們期待實踐民主的形式之一，又該如何協力使全民及政府具備如此條件？（參見蘇永欽教授〈公投民主，準備好了嗎？〉）筆者試擬幾項解方如下：

第一、政府應教育社會思考與激辯，藉以形塑「直接民主」的氛圍，如此公投才能彌補長年「間接民主」下的不足，進而完備民主制度。

第二、中選會應參考外國法制（如美國加州州政府對公投案完整的配套措施），以指導提案人明確表達公投訴求，及政府施政會有何改變，就不會如本次公投，使許多民眾因不清楚投下的選票有何結果，變相誤以為公投無意義而不去投票或拒領票。

第三、中選會應避免再犯「技術性」紕漏，如本次公投期間屢受行政法院多次當頭棒喝，含「以核養綠」公投補件、因未即時於選舉公報附上行政院意見書而登報公告，徒添浪擲公帑等爭議。（詳見筆者〈反對公投 更該去投不同意票〉）

第四、中選會應盡快完成公投電子連署系統，切莫再當數位時代留級生（詳見筆者〈沒電子連署 公投玩假的？〉）。

從本次大選，我們看到民眾對政治參與的用心，卻也目睹政府並未善盡其責，甚至出現邊投票邊開票的荒謬景象，更引發選舉無效訴訟及後續如何處置等爭議，減損「民主」於我國法治發展的效益。

筆者期許，甫落幕的公投及15億學費，能紮實地上一堂「公民教育」課。往後，政府與全體國民應帶著這份寶貴的經驗，更加落實民主法治的真諦，攜手共朝「良制」之路穩健前行。

（作者為法學教授、律師）

(中國時報)