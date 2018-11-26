只檢討不認錯 小英還不夠痛

2018年11月26日 04:11 中國時報 胡幼偉

民進黨在九合一選舉慘敗，韓流固然是個影響因素，但最關鍵的原因還是在於民進黨的基本政策路線不利於民眾的生計，以及蔡英文的執政風格犯了與民為敵，卻堅持己見到底、死不認錯的巨大錯誤。

民進黨再度執政後，立刻開始實施3條基本路線的相關政策，那就是：反中台獨、反核電，以及鬥垮國民黨。

反中，立刻斷了前朝馬政府執政後，因兩岸密切交流而帶給台灣人民的財富。陸客大減、農漁產品銷陸受阻，都使台灣民眾收入大減。同時，反中台獨也使我邦交國快速流失，全台民心士氣大挫。

反核是民進黨不顧一切、蠻幹到底的第2項政策。為此，民進黨寧可花大錢投資於不切實際的風力發電，或是冒著增加排碳和空汙，以及電力供應不穩、不利工商投資的風險，也要堅持反核電到底。至於燃煤與天然氣發電的朝三暮四與選舉權謀考量，更凸顯了民進黨能源政策外行又紊亂的弱點。

至於鬥垮國民黨，不擇手段、不顧法治、不講情理，還以東廠自居而洋洋得意，不但讓民眾對民進黨不前瞻未來，只沉浸於歷史仇恨感到時空錯置、莫名其妙，更激起藍營上下的緊密團結與全力反撲。

在蔡政府堅持推動這3條路線而飽受各方批評後，面對學界和專業人士苦口婆心不斷勸諫，蔡政府不但絲毫不肯調整政策路線，還一再宣稱自己的路線完全正確，又把所有的問題推給前朝，這種傲慢狂悖的施政風格，使蔡政府的民意支持度快速下降，但蔡英文八方吹不動，自認一切沒錯的反應終於激起全民對這個人、這個黨非教訓不可的共識。

更讓人匪夷所思的是，蔡政府以改革為名，溯及既往地大砍軍公教警消退休金，又染指水利會，也不積極處理農產品產銷失衡問題，勞工一例一休政策反覆，還硬是不讓經由合法遴選產生的管中閔擔任台大校長，最近更默許台獨人士推動東奧正名公投，還由政府官員放話，強調金馬獎上的發言必須政治正確。這一連串的言論或作為可說是與各界民眾為敵，一樁接一樁，這種自殺式的施政風格，又怎能不引爆全面的民怨而導致民進黨選舉的全面失敗？

韓國瑜事實上只是講出了全民嚴重不滿的心聲，否則，韓流又豈能翻轉高雄並快速引發全台共鳴？

然而，在敗選之夜，蔡英文辭去黨主席一職時，卻還堅稱過去近3年國家已走在正確的軌道上。這種願意檢討但堅不認錯的態度，將讓民進黨繼續往下沉淪，直到再成為在野黨為止。但即使如此，民進黨如果無法調整這3條基本政策路線，民眾在體驗過民進黨兩次執政的痛苦經驗後，還會不會讓那種可怕的日子再現，恐怕大有疑問。

（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)