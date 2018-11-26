2018年11月26日 04:11 中國時報 鈕則勳

在馬拉松式的開票後，台北市長柯文哲在驚濤駭浪中連任成功，只贏丁守中3000多票，算是「慘勝」，而丁只拿57萬多票，連2014年的「連勝文防線」都達不到，即便提出「選舉無效」之訴，翻盤機會仍屬渺茫。

柯文哲這次驚險過關，顯然他在政治面及行銷面都出現了相當程度不可控的變數以及盲點。

從政治面來說，首先是姚文智辭立委的效應發酵。從姚辭職到火力全開，已注定「棄保」難發生，而蔡英文及賴清德等高層也順勢調整戰略為姚站台助選，當然是希望順勢將柯打到第3名，如此一來即便柯有拚搏總統大位的企圖心，也將難以與蔡匹敵。從選舉結果觀之，姚得票率衝到17%，獲得24萬多票，等於硬將在柯P身上的深綠鐵票、甚至部分中綠票源扯了下來。柯最後只得58萬餘票，相對於上次大選的85萬票，流失了27萬票，得票比例僅超過4成，這樣的結果對「網紅阿北」來說，只能說是「灰頭土臉」。

其次，柯P的競選總幹事小野公開挺陳其邁殺傷力大，讓柯P的淺藍選票有回歸丁守中陣營的可能；當姚固守深綠基本盤，丁又能從柯身上拉回一些淺藍選票，柯P到底還能有多少選票的支持當然是個大問號。

再者，當對手對柯P政績攻堅時，他只能以四兩撥千斤的方式來回應，這樣的操作在選情大幅領先時或許管用，但在短兵相接、差距非常接近時，無法有效回應批評就只能坐等中間選票流失，再加上搭他便車、一些名不見經傳的新人，無法與他相互拉抬時，柯難以拓票的窘境當然立馬浮現。

至於行銷面的問題亦頗明顯。當柯P在7月下旬因「一日幕僚」拉高網路聲量後，在網路上就沒有高明的操作了，反倒是「韓流」從9月間開始擴散，10月初韓國瑜與館長對談的網路直播更是後勢強勁，社群聲量飆高後，韓更主導了傳統媒體的議題設定，硬是將「柯P旋風」壓了下去，形成「長江後浪推前浪」的現象，讓柯P頓時消風。直到柯P驚覺風向已變才在選前幾天找館長直播，雖然聲量不差，但想要擴散效果卻為時已晚，也某程度凸顯了網民喜新厭舊的特質，亦即你沒有一直拋新哏，便會被後繼者狠狠超越。

綜觀來看，此次柯P雖然險勝，但勢必會面臨一段頗長的盤整期，可說已和後年的總統大位絕緣；民進黨雖慘敗、小英辭黨主席，但她卻成功地打壓了柯的聲勢。而柯的選票和丁守中的差距太小，更凸顯柯P能量快速流失的現實。這次未過半的險勝更代表柯的施政無法獲得大多數台北市民的認同，這些都是柯P的警訊及挑戰未來職位的門檻。

由此看來，以網路聲量席捲台灣政壇的操作模式未必是尋求連任的唯一法寶，勢必仍得搭配堅實的施政績效，才是再進步的不二法門。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）

(中國時報)