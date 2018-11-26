2018年11月26日 04:11 中國時報 葉宗洸

在政府一再重申「非核是全民共識，2025非核家園政策不變」之際，此次第16號「以核養綠」公投案獲得589萬的同意票，成功廢除了《電業法》第95條第1項關於非核家園的條文。

「以核養綠」公投案經歷提案、連署量不足、中選會限縮達標送件日期、申請假處分、領銜人絕食抗議、中選會遭判不得拒收二次送件、再次送件，雖然最終成案，但一路走來不斷遭到主政者的各種阻撓，艱辛程度難以言喻。成案後，反對方也窮盡各種宣傳手法企圖阻擋，但最後還是通過，彰顯了人民企求穩健能源政策的心聲。

當所謂「因為顧及北部供電穩定而非建不可」的深澳電廠，可以在一夕之間被停建；當第三天然氣接收站的環評案可以透過政治運作強行通過，無視千年藻礁的生態威脅；當離岸風電的建置案可用遴選代替競標，並開出每度電高於國際行情2.5元的躉購價格；當埤塘、良田林立太陽能板，讓太陽光電反成為環境殺手；當老舊火電延役、降壓供電幾已成為夏季日常狀態時，多數人民對當今政府狠狠投下不信任票，決定透過續用核電，讓台灣重回過往品質穩定、物美價廉的供電方式。

但令人瞠目結舌的是，就在以核養綠公投案通過不到24小時，行政院竟然透過發言人公開宣示，「核一、核二、核三延役與核四商轉已來不及，2025年非核家園的目標不變」。即將總辭的政府官員耍無賴，為逞口舌之快，即使主流民意已表態，依舊展現蠻幹的態度，這是蔡總統曾說過會謙卑傾聽人民聲音的政府嗎？

現役核電廠延役與核四商轉都沒有來不及的問題，政府不要再繼續編織謊言。核一可重送延役申請，核二經適度修法後也可申請延役，核三的延役規畫早就準備好了。核四重啟的問題更小，只要繼續執行未完成的2號機工程，並立即重新進行1號機的試運轉測試，接著裝填燃料後，執行起動測試即可。

蓄意隱瞞終究敵不過真相，一意孤行更將自食惡果，執政黨不要繼續執迷不悟。人民所思不過就是一個低碳潔淨的家園，以及一個安居樂業的環境。政府應該記取教訓，千萬不要忽視主流民意的力量，否則終將被人民唾棄。（作者為國立清華大學工程與系統科學系教授）

(中國時報)