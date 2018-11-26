2018年11月26日 04:11 中國時報 李武忠

九合一選舉結果揭曉，國民黨拿下15縣市，民進黨只剩6縣市，民眾對蔡英文兩年多的執政給了死當的成績。從選票來觀察，此次大多數農漁民由綠轉藍，反轉了許多縣市的選情，包括高雄，以及雲林、彰化、宜蘭、台東等傳統農業縣市，是民進黨慘敗的因素之一。

首先是高雄，韓國瑜以「貨賣得出去，人走進來，高雄發大財」的訴求，深深打動許多農漁民和底層選民的心，讓他在原高雄縣區的選票大翻轉。其次是號稱農業首都的雲林縣，擁有現任優勢的縣長李進勇原本聲勢領先，但選前張麗善和韓國瑜在雲林合體造勢，舉辦「全國農漁民齊發聲」活動，兩人強調當選後成立農漁產品銷售聯盟，讓農漁產品產銷平衡，獲得農漁民的加持，張麗善最後翻盤成功。在彰化縣，蔡總統在幫魏明谷站台時大開建設支票，卻強調若縣市長換人、換黨做，重大的建設都會沒了，語帶威脅反而讓民眾反感，使得魏明谷無法打破一任的魔咒。

還有號稱民主聖地的宜蘭縣，儘管蔡總統及陳菊秘書長賣力為陳歐珀輔選，強調民主聖地不能丟，卻無視於前兩位民進黨籍縣長對於「農地政策」截然不同的做法，不僅擾民，也讓宜蘭選民對民進黨失去信任，最後讓綠地變藍天。台東縣原本被民進黨視為最有可能由藍轉綠的縣市，雖然民進黨的候選人劉櫂豪個人條件不差，但因農民憂心辛苦種植的水果因兩岸關係惡化，無法順利外銷到大陸，最終還是功虧一簣，無力翻盤。

民進黨此次僅勉強守住屏東、台南及嘉義縣，在農村未全面崩盤。但從此次選舉結果可以看出農民對民進黨的積怨很深，尤其蔡總統在大選前承諾要給農民過好日子，選後不但未能開拓比大陸更好的外銷市場，農產品接連發生產銷失衡卻無力解決；尤其為了加入區域經貿組織，在未準備妥當的情況下，竟然主動將我國升級為已開發國家，冒然犧牲農民的權益，農民終於按捺不住藉選舉給蔡政府一個教訓。

蔡政府必須認真看待此次教訓，並立即回應農民的需求，重整農業行政團隊，別又政治酬庸，讓外行領導內行，否則2020年將再受到另一波更大的農漁民海嘯襲擊。（作者為農漁學者）

(中國時報)