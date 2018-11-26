2018年11月26日 04:11 中國時報 主筆室

上周六大選與公投結束，投票結果其實就是對蔡政府能源政策的否決，蔡政府有接收到這個訊息嗎？顯然是沒有。

這次國民黨從選前的不看好，到選後的大勝，除了韓國瑜的外溢效應外，以政策而言，最受矚目的就是空汙話題，從新北到台中、高雄都強打空汙、深澳電廠等議題，而會有這些「新議題」，就是因為民進黨的全面廢核政策，導致火力電廠必須滿載供電，同時新建火力電廠。

因此，民進黨的敗選，某個涵義上就是對廢核能源政策的否決。

更明確的當然就是明講繼續用核電的「以核養綠」公投案，在蔡政府控制的中選會一路打壓下，最後仍突破綠營圍堵，得到589萬票的支持，遠高於不同意的401萬，這等於支持用核電的民眾高於廢核，《電業法》中明訂廢核的條文必須作廢。

除了「以核養綠」公投案通過外，國民黨提出的反空汙、反深澳電廠兩項與能源有關的政策，亦得到超過700萬同意票的支持。

所有公投與公職改選的結果，都可說是明確地否決了蔡政府的能源政策。依照投票結果，蔡政府應該檢討修正能源政策，改變急躁廢核的作法。

不過，行政院已表達非核家園的目標與進度不變，顯然完全無視於公投與選舉結果所展現的「新民意」，卻寧可死抱著「反核神主牌」。民進黨因此沉入深淵也就罷了，那是自取其亡，但台灣不能跟著被拖進深淵。

(中國時報)