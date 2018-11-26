中國帶路的障礙與突破

2018年11月26日 04:11 中國時報 劉必榮

上個星期五（11月23日）早上，中國大陸駐巴基斯坦喀拉蚩的領事館遭到恐攻。3名俾路支分離組織「俾路支解放軍」的恐怖分子試圖攻入中國領館，結果造成兩名警員殉職，3名恐怖分子也被擊斃。

為什麼攻擊中國？恐怖分子表示，因為中國支持巴基斯坦政府在俾路支省殖民，讓他們在自己的土地上變成少數民族。俾路支解放軍告訴西方媒體，中國是「壓迫者」（oppressor）。

這已是該組織今年第2次針對大陸的大規模攻擊。今年8月，1名自殺炸彈客強行闖進1輛運送大陸員工到俾路支省西南部山達克銅礦場工作的巴士，造成5名員工受傷。俾路支解放軍表示，此舉是「警告中國不要開採俾路支的礦物資源，不要侵占當地人家園」。

北京過去可能從來沒想過，中國從未對外殖民，卻被冠上殖民掠奪的罪名，並成為恐怖攻擊的對象。這就是「一帶一路」在對外推展時會撞到的牆。尤其大陸跟巴基斯坦關係密切，在這個被稱為巴鐵的全天候戰略合作夥伴境內推動中巴經濟走廊，更被視為是非成功不可的旗艦工程。可是涉入愈深，就愈會捲入當地的衝突，而各個衝突又環環相扣。像俾路支分離主義就套在印巴衝突的大框架裡面，所以巴基斯坦指責印度，稱其刻意煽動俾路支分離主義，利用其破壞中巴經濟合作。這些都是北京要面對的複雜環境。

一帶一路也不是在權力真空中進行，而是從別國的後院穿過，所以自然會踩到別國的勢力範圍。中國和馬爾地夫的關係就是這樣。印度一直視馬爾地夫為勢力範圍，但馬爾地夫前總統雅門與中國相善，大筆的中資進入，印度的勢力一一遭到排除。印度的海軍縱橫印度洋，北起波斯灣的卡達，南到馬六甲海峽，都是其活躍範圍。若中國與馬爾地夫愈走愈近，並在馬爾地夫建立基地，必然威脅到印度在印度洋的勢力。所以過去雅門執政時，印度總理莫迪4年來一步都沒踏上馬爾地夫。

今年9月，馬爾地夫大選，親中的雅門落敗，新總統索里上任。11月17日索里就職，莫迪立刻飛馬爾地夫參加典禮，承諾給予基建援助，並邀請索里12月訪問印度。對中國而言，這是一帶一路的又一次撞牆。可是印度就因此可以加強與包括馬爾地夫在內的周邊小國關係嗎？也不一定，這還要看印度願意投入多少資源，以及願意開放多少市場給這些國家而定。如果印度只是想在戰略上取代中國，但卻在開放市場上不夠大氣，還是無法和中國大陸相抗衡。

從巴基斯坦與馬爾地夫的例子，再加上APEC峰會上美國副總統彭斯對中國帶路倡議的批評，可以看出大陸似乎在帶路倡議上碰到了瓶頸。可是從習近平即將到巴拿馬訪問一事，又可看到帶路倡議的成功。因為攤開世界地圖，可以看到世界幾條重要水道，如蘇彝士運河、巴拿馬運河、馬六甲海峽、直布羅陀等，都控制在西方手中。中國以帶路倡議打開西方對水道的封鎖，巴拿馬就是一個成功的例子。

所以帶路倡議不是大陸一些人稱的全是一帆風順，也不是反中的人說的處處碰壁，它有它的障礙，但也有它的突破。唯有從地緣政治、國際政治經濟等各個方面細細梳理，才能還其原貌，也才能從中找到我們可以借力的機會。

（作者為東吳大學政治系教授）

(中國時報)