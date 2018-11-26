中選會總辭也無法謝罪

2018年11月26日 04:11 中國時報 李建榮

這次選舉，中選會荒腔走板，失能失職，引起國人公憤，中選會主委陳英鈐已請辭獲准，但中選會是合議制，整個中選會都應該迅速集體總辭以向國人謝罪。

選舉當天各投票所大排長龍，雖然中選會緊急宣布4點前排隊的選民都可完成投票，但為數不少的公民因不耐最終選擇放棄投票，如此可能影響選舉的公平性，也創下台灣推行民主政治以來最大的選務汙點。

中選會主委及委員由國家任命，行政院長賴清德在選前也再三告誡這次是第1次有10張公投票併同地方公職選舉，而且有兩種投票年齡，一定要做好選務工作。但顯然中選會並未就投票所的投票流程時間做好推估演練，不能讓投票截止時間準時結束，甚至導致邊等投票就邊開票的荒唐行為出現，影響投票行為，台北市長候選人丁守中提出的選舉無效並非輸不起，而是師出有名。

這次有些投票所投到晚間8點半，而台北市的公民數比新北市少，新北市8點多就開完票，反觀台北市長選舉卻開到隔天凌晨兩點半才分出勝負，問題究竟發生在哪裡？這不僅是丁守中及其支持者要問，更是所有選民及輿論的狐疑，所幸台灣選民保持風度，忍住性子，沒讓任何投票所發生糾紛，這是不幸中的大幸。

為追究中選會的責任，監察委員應立即立案展開調查，對於公投案成案審查過程、公告爭議、法院介入、中選會浪費公帑近千萬補登報紙公告，以及投票大排長龍、邊開票邊投票等選務缺失，盡速完成調查，追究失職，給國人交代，並提出改進作法作為今後選務的借鏡。

當公投綁大選變成公投阻大選流程的情況，行政院、中選會、各政黨都應嚴肅面對《公投法》降低門檻是否適當的問題。公投成案越多，其實也是對代議政治的反諷及不信任，民意機關無法擔負起責任，就讓公民用公投展現意志吧！當公投門檻降低，導致公民連署成案機會濃，2020總統大選與立委改選，若也出現10個甚至10個以上的公投案，這會不會是民主災難？全國性公投是否可單獨舉行，還是一定要跟公職選舉同一天，請各政黨放下私利權謀，藉此次機會理性討論。

至於其他的技術改進，例如增加圈票處，給予80歲及行動不便公民免排隊、優先投票，都是可考慮的作為。整體而言，此次選舉大致順利完成，對於非核家園、同性婚姻、東奧正名等議題，選民也有了清楚有效的多數決，讓苦於決定的行政院、立法院有了依據，多數尊重少數，少數則服從多數，這也是台灣選民展現的民主智慧，應予喝采。（作者為資深媒體人）

(中國時報)