公投結果出爐，然後呢

友善列印
中國時報

此次10個公投案投票結果有7案通過，包括反核食、以核養綠，以及幸福聯盟提出的婚姻限一男一女、適齡性平教育、同性伴侶專法等。未來政府要如何落實公投顯現的民意，全國人民都在看。

由於此次公投議案屬於「諮詢性公投」，因此投票通過後，各案的走向依《公投法》規定的處理包含：一、法律複決案失其效力；二、立法原則創制案，行政院研擬相關法律提案，並送立法院完成審議程序；三、重大政策由總統或權責機關為實現內容之必要處置。

據此，除了以核養綠複決案，將使《電業法》第95條第1項、即2025非核家園條文將於12月3日「直接失效」外，其餘各案仍有依法審議或處置的程序。

但公投通過是否能超越憲法？其實這就是「諮詢性公投」與「決策性公投」最大的分野。我國《公投法》3/4條文採取前者，因此位階屬於法律層次，不能凌駕憲法也不可超越大法官釋憲。

另外1/4採取後者，可惜去年修改《公投法》時未通盤檢討，提案1/4及連署1/4降低門檻之修正，不能適用「決策性公投」。否則，怎麼會公投案只以1/4的額數就要超越憲法呢？

我國《公投法》雖有「決策性公投」，但整體制度也未規範清楚，以致於《公投法》僅僅存在「修憲議案的決策性公投」，對於「人民抵抗權的決策性公投」制度刻意忽略，導致人民往往將諮詢性公投誤認具有決策性質。

也因此無論公投結果如何，幸福聯盟的公投仍然陷入憲政爭議，因大法官釋字第748號解釋指出，《民法》不允許同性結婚之規定是違憲的，相關機關應在2年內完成修法或立法加以平等保護，若逾期未完成，同性婚姻可直接援用現行《民法》規定。

蔡政府能否執行明顯與大法官釋字相違背的公投結果，立法院下一會期將會決定，不過也將引爆另一波憲政危機，尤其民進黨的支持率下滑，蔡總統是否續推分歧的同婚議題，或是如何安撫挺同的年輕選民更是難題。

其實，除了立專法與修《民法》以外，還有一種主張，就是將《民法》親屬編中的「婚姻章」單獨抽離而獨立，訂定《婚姻法》，或能讓男女兩性一般婚姻及同性特別婚姻立足在共同平等的基礎上。

此外，南韓限制日本核災區食品進口遭到WTO仲裁，我國要實現公投內容，維持禁止日核災食品進口，恐怕是棘手的難題。公投制度乃是依據憲法主權在民之原則，為了確保國民直接民權之行使而有的規範。雖然此次公投過程弊端叢生，但總不能讓勞師動眾、勞民傷財的公投結果石沉大海！（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)

中選會總辭也無法謝罪 潛艦國造還要做？

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。