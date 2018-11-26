公投結果出爐，然後呢

2018年11月26日 04:11 中國時報 吳威志

此次10個公投案投票結果有7案通過，包括反核食、以核養綠，以及幸福聯盟提出的婚姻限一男一女、適齡性平教育、同性伴侶專法等。未來政府要如何落實公投顯現的民意，全國人民都在看。

由於此次公投議案屬於「諮詢性公投」，因此投票通過後，各案的走向依《公投法》規定的處理包含：一、法律複決案失其效力；二、立法原則創制案，行政院研擬相關法律提案，並送立法院完成審議程序；三、重大政策由總統或權責機關為實現內容之必要處置。

據此，除了以核養綠複決案，將使《電業法》第95條第1項、即2025非核家園條文將於12月3日「直接失效」外，其餘各案仍有依法審議或處置的程序。

但公投通過是否能超越憲法？其實這就是「諮詢性公投」與「決策性公投」最大的分野。我國《公投法》3/4條文採取前者，因此位階屬於法律層次，不能凌駕憲法也不可超越大法官釋憲。

另外1/4採取後者，可惜去年修改《公投法》時未通盤檢討，提案1/4及連署1/4降低門檻之修正，不能適用「決策性公投」。否則，怎麼會公投案只以1/4的額數就要超越憲法呢？

我國《公投法》雖有「決策性公投」，但整體制度也未規範清楚，以致於《公投法》僅僅存在「修憲議案的決策性公投」，對於「人民抵抗權的決策性公投」制度刻意忽略，導致人民往往將諮詢性公投誤認具有決策性質。

也因此無論公投結果如何，幸福聯盟的公投仍然陷入憲政爭議，因大法官釋字第748號解釋指出，《民法》不允許同性結婚之規定是違憲的，相關機關應在2年內完成修法或立法加以平等保護，若逾期未完成，同性婚姻可直接援用現行《民法》規定。

蔡政府能否執行明顯與大法官釋字相違背的公投結果，立法院下一會期將會決定，不過也將引爆另一波憲政危機，尤其民進黨的支持率下滑，蔡總統是否續推分歧的同婚議題，或是如何安撫挺同的年輕選民更是難題。

其實，除了立專法與修《民法》以外，還有一種主張，就是將《民法》親屬編中的「婚姻章」單獨抽離而獨立，訂定《婚姻法》，或能讓男女兩性一般婚姻及同性特別婚姻立足在共同平等的基礎上。

此外，南韓限制日本核災區食品進口遭到WTO仲裁，我國要實現公投內容，維持禁止日核災食品進口，恐怕是棘手的難題。公投制度乃是依據憲法主權在民之原則，為了確保國民直接民權之行使而有的規範。雖然此次公投過程弊端叢生，但總不能讓勞師動眾、勞民傷財的公投結果石沉大海！（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)