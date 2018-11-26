2018年11月26日 04:11 中國時報 呂昭隆

海軍本來是想買潛艦，現在變成造潛艦，從買不到變成自己造，是個政治決定，現在政局出現重大轉變，潛艦還要不要造，有了討論空間。

對海軍來說，需要潛艦是有共識的，但不是三軍都有，陸軍與空軍有些人看法不同。再者，即便海軍有高度共識，但那是買潛艦，而不是造潛艦。海軍內部仍有人認為，造潛艦的風險太高，不是每個人都敢拍胸脯，立軍令狀，保證一定如期、如質、如預算造出來。

潛艦機密性高，預算又是天文數字，蔡政府到現在不肯說總數，但幾千億絕對跑不掉，而在機密保護傘下，沒有人知道錢會怎麼花。

民進黨全面執政後，什麼資源都吃乾抹淨，幾千億元的預算擺眼前，怎會輕易放過？天生的狼性，不撲上來反而不正常。

從蔡政府上任第1天決定潛艦國造，到現在花的錢、能花的錢，只有28億，這個錢是評估潛艦能否國造並做初步的設計之用。事實上，做潛艦已是國防政策了，還評估什麼，而且，台船以前為了證明自己可以做潛艦，自費做了段船殼，經費自行吸收，也沒要海軍出一毛錢。這筆28億究竟要花在什麼地方，也是一頭霧水。

當然，28億這個數字，與幾千億元相比，沒人看得上眼，也沒什麼好爭的。明年開始卻不一樣了，因為潛艦要編首艘建造經費，預算總共是493億，第1個年度就有70多億元。這回是要來真的了，盤桓多時的狼群，早準備好了。

像潛艦這種數千億的軍火買賣，不是政治大咖，是沾不上邊的，而且這種資源分配還是跨國際的，台灣當年向法國採購拉法葉艦與幻象戰機即是一例。重大軍購案的資源分配，不是一般軍火商能碰的。

海軍在立法院答詢潛艦國造案時，曾說了段很有意思的話，指「這案子包含國防部長官與層峰，都是只講進度不講內容」，而以蔡政府謹慎小心的個性，怎可能會不去了解細節，令人高度存疑。

海軍這番話，是懂得為官之道，有替蔡政府扛責之意，言下之意，「萬一潛艦案真出狀況，責任僅止於海軍，總統不知道細節，也沒過問，公文上，找不到總統批示的任何文字。」蔡政府當權，連個北農菜攤都不放過，什麼綠豆芝麻大小的資源都要，幾千億的潛艦預算竟袖手交給海軍全權處理，可能嗎？

潛艦要不要做，現在有兩個時機節點可評估。

一個是明年3月，潛艦要正式進入細部設計階段，如果要做，就要開始花493億元；另一個節點是後年總統大選，如果蔡總統參選並連任，自是繼續做，如果總統換了人，不管是民進黨、國民黨，還是無黨籍，勢必要做一個政治決定。

(中國時報)